Возглавил "Торнадо" Николай Карпенков. Он пропагандирует российские идеи, создал около двух десятков военно-пропагандистских клубов, имеет связи с российскими пропагандистами и связан с РПЦ. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.
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Лукашенко пригрел серьезную проблему
Николай Карпенков возглавлял белорусское управление по борьбе с организованной преступностью, а Лукашенко назначил его замминистра внутренних дел. Он создал такие структуры, как "Рысь", "Смерч", действующие в Минске и практически во всех крупных городах.
"Эти подразделения в Минске, например, насчитывают от 150 – 300 человек. В областных городах – 70+. Туда вошла часть оставшихся в Беларуси вагнеровцев, которые получили гражданство и их заманили квартирами", – рассказал Латушко.
Как раньше писал Obozrevatel, 14 декабря в Минске состоялось показательное выступление отряда "Торнадо" с участием белорусского руководства МВД. На кадрах видео были отмечены флаги ЧВК "Вагнера" на боевой технике.
Флаги ЧВК "Вагнера" / Скриншот с видео
"Торнадо" стал девятым подразделением, созданным в Беларуси за 2023 год. По данным издания, Карпенков отмечал, что внутренние войска будут проходить боевое слаживание с вагнеровцами для выполнения дальнейших боевых действий.
Создается копия империи Пригожина. Военной, информационной, идеологической. Если бы предположить, кто бы мог решить проблему Лукашенко в интересах Кремля, то это был бы как раз этот Карпенков, имеющий свою армию 1500 человек по всей стране. 20 тысяч не нужно как Пригожину, чтобы сходить на резиденцию в Минск. Лукашенко пригрел серьезную проблему,
– отметил Павел Латушко.
Вероятно, Лукашенко еще и боится Карпенкова. Поскольку с его пророссийскими взглядами, если бы белорусский диктатор начал борьбу, это был бы вызов Кремлю.
Политика Лукашенко: последние новости
- Беларусь построит в Гомеле, что вблизи границы с Украиной, новый военный городок. Некоторые эксперты считают, что, несмотря на отсутствие подготовки белорусской армии, опасность с ее территории может возникнуть.
- Путин просил Лукашенко на фоне продовольственного кризиса в России поделиться яйцами и не "жадничать". В свою очередь Лукашенко хвастался успехами в продовольственном секторе Беларуси.
- Самопровозглашенный белорусский руководитель может искать другую точку опоры вместо России. Он был в турне в ОАЭ и Африке, но главную ставку, вероятно, он делает на Китай.