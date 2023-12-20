Его отношения с Владимиром Путиным "находятся в наиболее холодной фазе взаимодействия". Об этом 24 Каналу отметил руководитель Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.
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Сотрудничество Путина и Лукашенко
Россия пока не рассматривает Беларусь как плацдарм для наступления на Украину, считает Павел Латушко. Более того – отношения двух диктаторов фактически находятся "в наиболее холодной фазе взаимодействия".
"У Лукашенко проблемы с торгово-экономическими отношениями. Путин идет на определенные уступки – перенесена выплата кредита до 2029 года, но до сих пор не решен вопрос с атомной электростанцией. Есть вопрос с поставками сельскохозяйственной продукции. То есть сейчас не наблюдается такого масштабного взаимодействия Лукашенко-Путин" , – подчеркнул он.
Поэтому белорусский диктатор отправился в турне в ОАЭ, страны Африки, а Китай рассматривает первым потенциальным партнером. В дальнейшем показательным в сотрудничестве Лукашенко и Путина может стать встреча перед новым годом.
"Путин собирает глав СНГ. Будет ли двусторонняя встреча (Путина и Лукашенко – 24 Канал) – вопрос. Даже после ОДКБ встречи не было. Лукашенко в машину к Путину запрыгивал, чтобы поговорить", – напомнил Павел Латушко.
Какую политику ведет Лукашенко: последние новости
- Возле Гомеля, который недалеко от границы с Украиной, Беларусь планирует построить новый военный городок. Впрочем, военные эксперты считают, что это не стоит воспринимать как свидетельство подготовки режима Лукашенко к военному участию во вторжении в Украину.
- 8 декабря Александр Лукашенко побывал в ОАЭ, где встретился с президентом страны. А уже на следующий день посетил Гвинею. Таким образом самопровозглашенный белорусский президент налаживает связи, чтобы было куда бежать в случае чего.
- Второй раз за год Лукашенко посетил Китай, где встретился с Си Цьзиньпином. По всей вероятности, он мог решать вопрос Путина, поскольку Китай не хочет работать с российским диктатором лично.