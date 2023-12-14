Такие частые путешествия Лукашенко, конечно, не случайны. Они призваны достичь нескольких целей. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.
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Зачем Лукашенко Африка
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, начиная с 9 декабря, отправился в турне по африканским странам.
Есть два фактора, которые в этом играют ключевую роль. В первую очередь, мы видим реализацию кампании, которую условно можно назвать "Лукашенко и его сыновья". На прошлой неделе Лукашенко встречался с президентом ОАЭ, на нем присутствовали его старший сын Виктор и младший Николай, и никого из правления,
– заметил Павел Латушко.
Разговор был о финансовых сбережениях, которые продолжается Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах через подставные лица. Этот подтверждает многие аналитики, что в ОАЭ хранится не один миллиард долларов.
"В африканских странах Лукашенко интересует добычу полезных ископаемых: золото, бриллианты, нефть. То есть все то, что ликвидно и на чем можно заработать", – подчеркнул Латушко.
К тому же в Эмиратах зарегистрирована компания Aftrade DMCC, связываемая с приближенными к Лукашенко людьми. Речь идет о Викторе Шеймане – бывшем госсекретаре Совбеза Беларуси и бизнесмене Александре Зингмане. Из-за этой компании они контролируют поставки белорусской техники на африканский рынок.
"Второй фактор – Лукашенко нужно показать миру, что он чего-то стоит. Он фактически взлетал на ужин к президенту Кении, вместо того, чтобы ехать в Вашингтон, Брюссель, Берлин", – добавил Латушко.
Лукашенко был в Китае: что известно
- Незапланированно 3 декабря в Пекин прилетел Александр Лукашенко. На следующий день у него с лидером КНР Си Цзиньпином прошли переговоры.
- Позже стало известно, что диктаторы обсуждали вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества между странами.
- По результатам переговоров Си Цзиньпин отметил положительную динамику в отношениях между Китаем и Белоруссией. Более того, Си заявил, что Лукашенко удалось "сохранить социальную гармонию и стабильность" в Беларуси. Лукашенко назвал лидера КНР "своим другом".