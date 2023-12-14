Такие частые путешествия Лукашенко, конечно, не случайны. Они призваны достичь нескольких целей. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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Зачем Лукашенко Африка

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, начиная с 9 декабря, отправился в турне по африканским странам.

Есть два фактора, которые в этом играют ключевую роль. В первую очередь, мы видим реализацию кампании, которую условно можно назвать "Лукашенко и его сыновья". На прошлой неделе Лукашенко встречался с президентом ОАЭ, на нем присутствовали его старший сын Виктор и младший Николай, и никого из правления,

– заметил Павел Латушко.

Разговор был о финансовых сбережениях, которые продолжается Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах через подставные лица. Этот подтверждает многие аналитики, что в ОАЭ хранится не один миллиард долларов.

"В африканских странах Лукашенко интересует добычу полезных ископаемых: золото, бриллианты, нефть. То есть все то, что ликвидно и на чем можно заработать", – подчеркнул Латушко.

К тому же в Эмиратах зарегистрирована компания Aftrade DMCC, связываемая с приближенными к Лукашенко людьми. Речь идет о Викторе Шеймане – бывшем госсекретаре Совбеза Беларуси и бизнесмене Александре Зингмане. Из-за этой компании они контролируют поставки белорусской техники на африканский рынок.

"Второй фактор – Лукашенко нужно показать миру, что он чего-то стоит. Он фактически взлетал на ужин к президенту Кении, вместо того, чтобы ехать в Вашингтон, Брюссель, Берлин", – добавил Латушко.

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