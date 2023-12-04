Во время встречи с Си Цзиньпином Лукашенко заявил, что очень спокойно чувствует себя в Китае. И мол, Запад должен благодарить Пекина за покой и нормальную жизнь. 24 Канал собрал информацию, распространяемую о встрече в российских пропагандистских СМИ.

Смотрите также Вызвали "на ковер": Лукашенко прилетел в Китай в Си Цзиньпин.

Когда идут споры на Западе о Китае, начинают там Китай критиковать за что-то. Я отвечаю: "Вы поблагодарите, что полтора миллиарда людей планеты живут спокойной, нормальной жизнью. В наше время это дорого стоит,

– заявил Лукашенко.

Си во время встречи отметил положительную динамику в белорусско-китайских отношениях. В частности, отметил, что в начале 2023 года Пекин и Минск вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений.

Си Цзиньпин заявил о "титанических изменениях"

Кроме того, глава Китая считает, что в мире происходят "титанические изменения" с новыми вызовами и рисками. Си похвалил Лукашенко за сохранение "социальной гармонии и стабильности" в Беларуси.

"Под сильным руководством президента в вашей стране удалось преодолеть влияние различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост, что заложило прочную основу дальнейшего развития", – сказал Си Цзиньпин.

Что известно о визитах Лукашенко в Китай