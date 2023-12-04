Во время встречи с Си Цзиньпином Лукашенко заявил, что очень спокойно чувствует себя в Китае. И мол, Запад должен благодарить Пекина за покой и нормальную жизнь. 24 Канал собрал информацию, распространяемую о встрече в российских пропагандистских СМИ.
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Когда идут споры на Западе о Китае, начинают там Китай критиковать за что-то. Я отвечаю: "Вы поблагодарите, что полтора миллиарда людей планеты живут спокойной, нормальной жизнью. В наше время это дорого стоит,
– заявил Лукашенко.
Си во время встречи отметил положительную динамику в белорусско-китайских отношениях. В частности, отметил, что в начале 2023 года Пекин и Минск вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений.
Си Цзиньпин заявил о "титанических изменениях"
Кроме того, глава Китая считает, что в мире происходят "титанические изменения" с новыми вызовами и рисками. Си похвалил Лукашенко за сохранение "социальной гармонии и стабильности" в Беларуси.
"Под сильным руководством президента в вашей стране удалось преодолеть влияние различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост, что заложило прочную основу дальнейшего развития", – сказал Си Цзиньпин.
Что известно о визитах Лукашенко в Китай
- Следует отметить, что это уже вторая поездка белорусского диктатора к главе Китая. В прошлый раз Лукашенко прилетал в Пекин в феврале 2023 года.
- К слову, накануне, 23 ноября, российский диктатор Лукашенко, в Минск летал Владимир Путин. Вероятно, давать наставления.