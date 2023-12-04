Під час зустрічі із Сі Цзіньпіном Лукашенко заявив, що дуже спокійно почувається в Китаї. І мовляв, Захід має дякувати Пекіну за спокій і нормальне життя. 24 Канал зібрав інформацію, яку поширюють про зустріч у російських пропагандистських ЗМІ.

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Коли йдуть суперечки на Заході про Китай, починають там Китай критикувати за щось. Я відповідаю: "Ви подякуйте, що півтора мільярда людей планети живуть спокійним, нормальним життям. У наш час це дорого коштує,

– заявив Лукашенко.

Натомість Сі під час зустрічі відзначив позитивну динаміку у білорусько-китайських відносинах. Зокрема, наголосив, що на початку 2023 року Пекін та Мінськ вийшли на "важливі домовленості на користь динамічного розвитку китайсько-білоруських відносин".

Сі Цзіньпін заявив про "титанічні зміни"

Крім того, голова Китаю вважає, що у світі відбуваються "титанічні зміни" з новими викликами та ризиками. Сі похвалив Лукашенка за збереження "соціальної гармонії та стабільності" у Білорусі.

"Під сильним керівництвом президента у вашій країні вдалося подолати вплив різних негативних факторів, зберегти соціальну гармонію та стабільність, здійснити економічне відновлення та зростання, що заклало міцну основу для подальшого розвитку", – сказав Сі Цзіньпін.

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