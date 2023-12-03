Про це повідомляють білоруські ЗМІ. Це вже друга за рік поїздка самопроголошеного президента Білорусі до очільника Піднебесної, передає 24 Канал.
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Лукашенко прибув на переговори до Сі Цзіньпіна
У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі наголосили, що переговори між Лукашенком та Сі Цзіньпінем мають відбутися 4 грудня у Пекіні. Зокрема, політики планують обговорити питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва.
Лукашенко прилетів у Китай / Фото з сайту самопроголошеного президента Білорусі
Лукашенко і Сі Цзіньпінь мають також під час зустрічі мають відвідати кілька заходів соціально-гуманітарного направлення.
Варто зазначити, що це вже друга поїздка білоруського диктатора до очільника Китаю. Минулий раз Лукашенко прилітав у Пекін у лютому 2023 року. Тоді на зустрічі з Сі Цзіньпінем він обговорив "мирний план" Китаю для України, який складався з 12 пунктів, серед яких були заклики до припинення вогню, скасування санкцій і відновлення переговорів.
Раніше Лукашенко приймав у Мінську Путіна
- Російський президент Владімір Путін 23 листопада прибув на засідання ОДКБ у Мінську, столиці Білорусі. Там очільника країни-агресорки приймав самопроголошений президент Олександр Лукашенко.
- Згодом у Білорусь також прибув і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, якого також зустрів Лукашенко. Також до Мінська прибув і президент Киргизстану Садир Жапаров.
- Водночас на засідання ОДКБ не приїхала Вірменія. Так прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян відмовився їхати у Мінськ, а також розглядає можливість виходу Вірменії з договору.
- Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко розповів, що під час зустрічі Путін і Лукашенко говорили "рекордно мало". Двосторонньої зустрічі між диктаторами у межах саміту ОДКБ так і не було.