Засідання ОДКБ відбувається без Вірменії, яка вирішила проігнорувати зустріч після того, як Азербайджан заявив про повернення контролю над Нагірним Карабахом, пише 24 Канал.
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Путін вчетверте за рік покинув Росію
Через те, що прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відмовився їхати в Мінськ, генсек ОДКБ після саміту організації відвідає Єреван і передасть підписані рішення для приєднання до них. Про це повідомили в МЗС Білорусі.
У 2023 році це тільки четверта закордонна поїздка для Путіна. Раніше він відвідував Астану та Бішкек, а також здійснював візит у Пекін.
Візиту Путіна до Мінська не завадила негода. Зокрема, у четвер Мінськ серйозно засипає снігом. Також, як пишуть білоруські пропагандисти, в Білорусі на 24 листопада оголошено помаранчевий рівень небезпеки через сильний вітер.
Путін прибув у Мінськ: дивіться відео
Першим на зустріч ОДКБ прибув президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, якого зустрів білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Також до Мінська вже прибув і президент Киргизстану.
Згодом Лукашенко зустрів і самого Путіна, з яким обмінявся кількома словами та рукостисканнями.
Лукашенко зустрів Путіна: дивіться відео
Путін виступив на G20
- Путін вперше після 2021 року взяв участь у саміті G20, де виголосив брехливу промову. Диктатор намагався виправдати вторгнення в Україну, а також заявив, що нібито Росія "не відмовлялася від мирних переговорів з Україною".
- Президент Росії цинічно назвав війну "трагедію, яку необхідно припинити", а також назвав підрив "Північного потоку" "актом державного тероризму".
- Варто зазначити, що участь у саміті G20 не взяли лідери США та Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін відповідно.
- На цинічну заяву Путіна відреагували в Офісі Президента. Радник ОП Михайло Подоляк наголосив, що під час виступу російський президент вкотре спотворює реальність.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час саміту G20 закликав російського президента припинити війну проти України.
- В Інституті вивчення війни проаналізували промову Путіна. Аналітики наголосили, що у своїй промові російський президент вкотре почав проштовхувати риторику щодо переговорів з умовами, які вигідні Кремлю.