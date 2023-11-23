Засідання ОДКБ відбувається без Вірменії, яка вирішила проігнорувати зустріч після того, як Азербайджан заявив про повернення контролю над Нагірним Карабахом, пише 24 Канал.

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Через те, що прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відмовився їхати в Мінськ, генсек ОДКБ після саміту організації відвідає Єреван і передасть підписані рішення для приєднання до них. Про це повідомили в МЗС Білорусі.

У 2023 році це тільки четверта закордонна поїздка для Путіна. Раніше він відвідував Астану та Бішкек, а також здійснював візит у Пекін.

Візиту Путіна до Мінська не завадила негода. Зокрема, у четвер Мінськ серйозно засипає снігом. Також, як пишуть білоруські пропагандисти, в Білорусі на 24 листопада оголошено помаранчевий рівень небезпеки через сильний вітер.

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Першим на зустріч ОДКБ прибув президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, якого зустрів білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Також до Мінська вже прибув і президент Киргизстану.

Згодом Лукашенко зустрів і самого Путіна, з яким обмінявся кількома словами та рукостисканнями.

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