В Інституті вивчення війни проаналізували промову Путіна. Аналітики наголосили, що у своїй промові російський президент вкотре почав проштовхувати риторику щодо переговорів з умовами, які вигідні Кремлю.

До теми У нього нічого не залишилось: як Путін лише підкреслив свою безпорадність на саміті G20

Путін повторив шаблонні наративи

У своєму виступі на саміті G20 Путін висловив позиції не лише щодо вторгнення в Україну, а й також підняв тему війни Ізраїлю й ХАМАС. Зокрема, російський президент вкотре продемонстрував антиізраїльську позицію. Путін почав говорити нібито про "лицемірство" країн Заходу, які засуджують вторгнення Росії в Україну, хоча на події в Секторі Гази "реагують по-іншому". Російський президент цинічно у промові стверджував, мовляв, західні країни "шоковані російським вторгненням", хоча мали б бути "шоковані кривавим Євромайданом 2014 року". Ба більше, він звинуватив Україну у тому, що буцімто це вона "розв'язала війну проти власного народу на Донбасі".

Аналітики ISW наголосили, що Путін використовував шаблонну риторику, коментуючи війну в Україні. Крім того, він сподівався, що війна між Ізраїлем і ХАМАС відверне увагу від надання західної військової допомоги Україні. В Інституті вивчення війни підкреслили, що виступ Путіна на G20 також сигналізував про підтримку інтересів Ірану в Росії, яка потенційно зростає, та готовність протистояти Ізраїлю.

Путін у виступі на саміті також заявив, що Росія "не відмовлялася від мирних переговорів з Україною". Він фальшиво почав наголошувати, що "варто зупинити цю трагедію", говорячи про кровопролитну війну в Україні. Втім, заяви Путіна вкотре продемонстрували, що Кремль не полишив свої максималістських цілей щодо України.

ISW не помітив жодних ознак того, що Путін змінився. Передчасне припинення бойових дій в Україні значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на набагато вигідніших для Кремля умовах у найближчому майбутньому,

– заявили аналітики.

В ОП засудили промову Путіна на G20

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на цинічні слова російського президента. Він заявив, що Путін вкотре вдався до спотворення реальності, адже саме Росія з 2014 року цілеспрямовано нищить цивільне населення України. Подоляк наголосив, що з початком повномасштабного вторгнення дії окупантів набули системного, масштабного та тотально руйнівного характеру.

Крім того, в ОП підкреслили, що Росії варто спочатку вивести свої війська з території України, а вже потім варто говорити про "мирні переговори" й "припинення трагедії".

"Росії нема чим думати й нема що думати про те, як "припинити трагедію в Україні". Убивці, які холоднокровно вчиняють умисний злочин, усередині нього не думають, як зупинити злочин. Єдине ж дієве рішення, усвідомлення якого все ще непідвладне розуму Путіна, – негайно вивести окупаційні російські війська із суверенної території іншої держави. Після – за стіл, щоб обговорити виплати, компенсації та інші юридичні наслідки війни", – прокоментував цинічну заяву Путіна Подоляк.