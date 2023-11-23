Заседание ОДКБ проходит без Армении, решившей проигнорировать встречу после того, как Азербайджан заявил о возвращении контроля над Нагорным Карабахом, пишет 24 Канал.

Смотрите также Очередная пощечина Путину: Пашинян отказался ехать в Минск на встречу ОДКБ

Путин в четвертый раз за год покинул Россию

Из-за того, что премьер Армении Никол Пашинян отказался ехать в Минск, генсек ОДКБ после саммита организации посетит Ереван и передаст подписанные решения для присоединения к ним. Об этом сообщили в МИД Беларуси.

В 2023 году это только четвертая зарубежная поездка для Путина. Ранее он посещал Астану и Бишкек, а также совершал визит в Пекин.

Визиту Путина в Минск не помешала непогода. В частности, в четверг Минск серьезно засыпает снегом. Также, как пишут белорусские пропагандисты, в Беларуси на 24 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.

Путин прибыл в Минск: смотрите видео

Первым на встречу ОДКБ прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого встретил белорусский диктатор Александр Лукашенко. Также в Минск уже прибыл и президент Кыргызстана.

Впоследствии Лукашенко встретил и самого Путина, с которым обменялся несколькими словами и рукопожатиями.

Лукашенко встретил Путина: смотрите видео

Путин выступил на G20