Заседание ОДКБ проходит без Армении, решившей проигнорировать встречу после того, как Азербайджан заявил о возвращении контроля над Нагорным Карабахом, пишет 24 Канал.
Смотрите также Очередная пощечина Путину: Пашинян отказался ехать в Минск на встречу ОДКБ
Путин в четвертый раз за год покинул Россию
Из-за того, что премьер Армении Никол Пашинян отказался ехать в Минск, генсек ОДКБ после саммита организации посетит Ереван и передаст подписанные решения для присоединения к ним. Об этом сообщили в МИД Беларуси.
В 2023 году это только четвертая зарубежная поездка для Путина. Ранее он посещал Астану и Бишкек, а также совершал визит в Пекин.
Визиту Путина в Минск не помешала непогода. В частности, в четверг Минск серьезно засыпает снегом. Также, как пишут белорусские пропагандисты, в Беларуси на 24 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
Путин прибыл в Минск: смотрите видео
Первым на встречу ОДКБ прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого встретил белорусский диктатор Александр Лукашенко. Также в Минск уже прибыл и президент Кыргызстана.
Впоследствии Лукашенко встретил и самого Путина, с которым обменялся несколькими словами и рукопожатиями.
Лукашенко встретил Путина: смотрите видео
Путин выступил на G20
- Путин впервые после 2021 года принял участие в саммите G20, где произнес лживую речь. Диктатор пытался оправдать вторжение в Украину, а также заявил, что якобы Россия "не отказывалась от мирных переговоров с Украиной".
- Президент России цинично назвал войну "трагедией, которую необходимо прекратить", а также назвал подрыв "Северного потока" "актом государственного терроризма".
- Следует отметить, что участие в саммите G20 не приняли лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин соответственно.
- На циничное заявление Путина отреагировали в Офисе Президента. Советник ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что во время выступления российский президент в очередной раз искажает реальность.
- Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита G20 призвал российского президента прекратить войну против Украины.
- В Институте изучения войны проанализировали речь Путина. Аналитики подчеркнули, что в своей речи российский президент в очередной раз начал проталкивать риторику по переговорам с условиями, выгодными Кремлю.