Лидер Армении в разговоре с Лукашенком откровенно предупредил, что не сможет принять участие в заседании. Он выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение.
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Почему Пашинян не поедет в Минск
Похоже, таким образом страна еще больше удаляется от пророссийского восточного военно-силового блока, ведь власти Армении уже неоднократно выражали недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов.
В частности, говорится, что последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.
Россия не выполнила своих обязательств
Ранее премьер-министр Армении заявлял, что не видит преимуществ в присутствии российских военных. Причиной тому стало то, что Россия не выполнила своих союзнических обязательств, во время боевых действий в Нагорном Карабахе в сентябре этого года.
Эти события, в сущности, подвели нас к решению, что нам нужно диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и мы пытаемся это сделать сейчас,
– заметил армянский премьер.
Несмотря на это, Армения пока не собирается "прощаться" с российскими миротворцами на своей территории. Сейчас они обсуждают другие вопросы и пытаются понять, в чем причина. Пашинян предполагает, что это будет повесткой дня рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ.
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Что происходит вокруг Нагорного Карабаха
- 19 сентября, Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. В Армении после того, как Азербайджан заявил о достижении целей в Нагорном Карабахе, начались митинги. Люди собрались под зданием правительства в Ереване, а также у посольства России.
- Армения фактически признала свою капитуляцию в Нагорном Карабахе и его возвращении Азербайджану. Премьер-министр Армении во время встречи в Гранаде официально признал Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджана.