Никол Пашинян вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом подписали совместное заявление. В нем говорится о взаимном признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Армении.

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Какой документ подписал Пашинян

Они (участники встречи – 24 Канал) остаются преданными всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 километров квадратных), как указано в заявлениях президента Мишеля от 14 мая и 15 июля 2023 года,

– написал Евросовет.

Также политики призвали к строгому соблюдению принципа неприменения силы и угрозы силой. Кроме того, они признали, что недавние события – это массовое перемещение карабахских армян.

Кроме того, европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных, содействовать работе по разминированию и сотрудничать, чтобы найти пропавших без вести.

Важно! Нагорный Карабах является международно признанной частью Азербайджана. Однако ориентировочно 30 лет территорию контролируют этнические армяне. Регион поддерживали Армения и Россия. Последняя там держала своих "миротворцев".

Нагорный Карабах перешел Азербайджану