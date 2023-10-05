Никол Пашинян вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом подписали совместное заявление. В нем говорится о взаимном признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Армении.
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Какой документ подписал Пашинян
Они (участники встречи – 24 Канал) остаются преданными всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 километров квадратных), как указано в заявлениях президента Мишеля от 14 мая и 15 июля 2023 года,
– написал Евросовет.
Также политики призвали к строгому соблюдению принципа неприменения силы и угрозы силой. Кроме того, они признали, что недавние события – это массовое перемещение карабахских армян.
Кроме того, европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных, содействовать работе по разминированию и сотрудничать, чтобы найти пропавших без вести.
Нагорный Карабах перешел Азербайджану
- 19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Они заявили, что прекратят ее только при полном выводе военных вооруженных сил Армении из Карабаха и роспуске режима в Степанакерте.
- Наконец 20 сентября "власть" Нагорного Карабаха приняла предложение Азербайджана и прекратила огонь. После этого боевики и войска Армении должны были покинуть территорию Нагорного Карабаха.
- 28 сентября непризнанная республика Нагорный Карабах прекратила свое существование. В этот же день бывшего "главу правительства" Нагорного Карабаха задержали спецслужбы Азербайджана.