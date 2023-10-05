Нікол Пашинян разом з президентом Євроради Шарлем Мішелем, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом підписали спільну заяву. У ній мовиться про взаємне визнання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану та Вірменії.

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Який документ підписав Пашинян

Вони (учасники зустрічі – 24 Канал) залишаються відданими всім зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету, непорушності кордонів і територіальної цілісності Вірменії (29 800 кілометрів квадратних) та Азербайджану (86 600 кілометрів квадратних), як зазначено в заявах президента Мішеля від 14 травня та 15 липня 2023 року,

– написала Єврорада.

Також політики закликали до суворого дотримання принципу незастосування сили та погроз силою. Окрім того, вони визнали, що нещодавні події – це масове переміщення карабахських вірмен.

Окрім того, європейські лідери закликали Вірменію та Азербайджан визволити всіх затриманих, сприяти роботі з розмінування та співпрацювати, щоб знайти зниклих безвісти.

Важливо! Нагірний Карабах є міжнародно визнаною частиною Азербайджану. Проте орієнтовно 30 років територію контролюють етнічні вірмени. Регіон підтримувала Вірменія та Росія. Остання там тримала своїх "миротворців".

Нагірний Карабах перейшов Азербайджану