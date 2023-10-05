Нікол Пашинян разом з президентом Євроради Шарлем Мішелем, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом підписали спільну заяву. У ній мовиться про взаємне визнання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану та Вірменії.
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Який документ підписав Пашинян
Вони (учасники зустрічі – 24 Канал) залишаються відданими всім зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету, непорушності кордонів і територіальної цілісності Вірменії (29 800 кілометрів квадратних) та Азербайджану (86 600 кілометрів квадратних), як зазначено в заявах президента Мішеля від 14 травня та 15 липня 2023 року,
– написала Єврорада.
Також політики закликали до суворого дотримання принципу незастосування сили та погроз силою. Окрім того, вони визнали, що нещодавні події – це масове переміщення карабахських вірмен.
Окрім того, європейські лідери закликали Вірменію та Азербайджан визволити всіх затриманих, сприяти роботі з розмінування та співпрацювати, щоб знайти зниклих безвісти.
Нагірний Карабах перейшов Азербайджану
- 19 вересня 2023 року Міноборони Азербайджану заявило про початок антитерористичної операції в Нагірному Карабаху. Вони заявили, що припинять її тільки за умови повного виведення військових збройних сил Вірменії з Карабаху та розпуску режиму в Степанакерті.
- Врешті 20 вересня "влада" Нагірного Карабаху прийняла пропозицію Азербайджану та припинила вогонь. Після цього бойовики та війська Вірменії мали покинути територію Нагірного Карабаху.
- 28 вересня невизнана республіка Нагірний Карабах припинила своє існування. У цей же день колишнього "главу уряду" Нагірного Карабаху затримали спецслужби Азербайджану.