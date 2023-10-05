Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Их первая встреча прошла на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

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О чем говорили Зеленский и Пашинян

Украинский лидер в своих соцсетях заявил, что он обсудил с главой армянского правительства ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе. Также они обсудили двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты. Зеленский дал понять Пашиняну, что Киев заинтересован в дружбе с Ереваном.

Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами,

– написал он.



Президент Украины встретился в Гранаде с премьер-министром Армении / Фото Владимира Зеленского

Что сказал Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона назвал встречу Зеленского и Пашиняна в Испании историческим моментом.

По его словам, глава нашего государства планировал встретиться на саммите в Гранаде с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Однако азербайджанский лидер отменил свой визит в Испанию, поэтому Зеленский пообщался с Алиевым по телефоному.

Я думаю, все понимают, что на Южном Кавказе сейчас происходят тектонические сдвиги. Все должны понимать, что у стран есть жизненные и экономические интересы в этом регионе. А нам нужно, чтобы Россия не имела в нем влияния,

– отметил Кулеба.

Как пояснил министр иностранных дел, Украине необходима стабильность и возможность развития торговых отношений. Потому Зеленский так резко активизировал дипломатию с Азербайджаном и Арменией. Кулеба заметил, что для этого настал момент, а саммит в Испании дал такую возможность.

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