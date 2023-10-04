Путин хотел бы расшатать ситуацию в Армении, но война против Украины для него важнее. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валентин Гладких.

Смотрите также 2-дневная война и скорая капитуляция Армении: как Азербайджан возвращает Нагорный Карабах

Война в Украине для Путина важнее

Валентин Гладких отметил, что Путин мог бы попытаться расшатать политическую ситуацию в Армении. Однако голосование за Римский устав продемонстрировало, что Ереван не будет делать неосторожных шагов.

У меня были опасения, что в результате антироссийских настроений против Пашиняна могут произойти массовые беспорядки или процессы, которые приведут к внутренней турбулентности. Но голосование за Римский устав продемонстрировало, что политический класс Армении, по-видимому, имеет достаточно мудрости и мужества, чтобы не делать неосторожных шагов,

– считает он.

По мнению политолога, сейчас все усилия Армении будут направлены на налаживание отношений со странами НАТО и Европы. Путин же продолжит бросать все силы на фронт в Украину.

"Россия расставила приоритеты. Для нее война в Украине важнее, чем присутствие в Армении. Все силы будут бросать сюда. Потому что они прекрасно понимают, что поражение в Украине повлечет реакцию – они потеряют присутствие на постсоветском пространстве", – убежден Гладких.

Армения ратифицирует Римский устав