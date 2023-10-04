Путін хотів би розхитати ситуацію у Вірменії, але війна проти України для нього важливіша. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валентин Гладких.
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Війна в Україні для Путіна важливіша
Валентин Гладких зазначив, що Путін міг би спробувати розхитати політичну ситуацію у Вірменії. Однак голосування за Римський статут продемонструвало, що Єреван не буде робити необережні кроки.
У мене були побоювання, що у результаті антиросійських настроїв, проти Пашиняна можуть відбутися масові заворушення чи процеси, які призведуть внутрішньої турбулентності. Але голосування за Римський статут продемонструвало, що політичний клас Вірменії, мабуть, має достатньо мудрості та мужності, щоб не робити необережних кроків,
– вважає він.
На думку політолога, зараз усі зусилля Вірменії будуть спрямовані на налагодження відносин із країнами НАТО та Європи. А Путін продовжить кидати всі сили на фронт в Україну.
"Росія розставила пріоритети. Для неї війна в Україні важливіша, ніж присутність у Вірменії. Всі сили будуть кидати сюди. Бо вони прекрасно розуміють, що поразка в Україні потягне реакцію – вони втратять присутність на пострадянському просторі", – переконаний Гладких.
Вірменія ратифікує Римський статут
- У середу, 13 вересня, у Вірменії офіційно заявили про повну ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду найближчим часом. За словами вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, це нібито це ніяк не вплине на стосунки з Росією. Пашинян наголосив, що ратифікація відповідного статуту МКС потрібна насамперед для безпеки Вірменії.
- Відомо, що країни, які ратифікували Римський статут, повинні арештувати Владіміра Путіна у разі його візиту. Натомість представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян заявив, що це "не обов'язково".
- Він зауважив, що чинні лідери країн мають імунітет, а до Росії направили договір щодо цього. Вказана угода передбачає надання країнами одна одній гарантії з певних питань. Її направили ще у квітні, але росіяни не поспішають з відповіддю.
- Попри це у Росії вже істерять та навіть викликали посла Вірменії. У Москві заявили, що "не вітають" подібні рішення. Загалом російська пропаганда називає ситуацію у Вірменії жахливою. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що одноденна війна за невизнану республіку Нагірний Карабах дуже не сподобалась Росії. Тому пропаганда працює над тим, щоб розпалювати ворожнечу.