Путін хотів би розхитати ситуацію у Вірменії, але війна проти України для нього важливіша. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валентин Гладких.

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Війна в Україні для Путіна важливіша

Валентин Гладких зазначив, що Путін міг би спробувати розхитати політичну ситуацію у Вірменії. Однак голосування за Римський статут продемонструвало, що Єреван не буде робити необережні кроки.

У мене були побоювання, що у результаті антиросійських настроїв, проти Пашиняна можуть відбутися масові заворушення чи процеси, які призведуть внутрішньої турбулентності. Але голосування за Римський статут продемонструвало, що політичний клас Вірменії, мабуть, має достатньо мудрості та мужності, щоб не робити необережних кроків,

– вважає він.

На думку політолога, зараз усі зусилля Вірменії будуть спрямовані на налагодження відносин із країнами НАТО та Європи. А Путін продовжить кидати всі сили на фронт в Україну.

"Росія розставила пріоритети. Для неї війна в Україні важливіша, ніж присутність у Вірменії. Всі сили будуть кидати сюди. Бо вони прекрасно розуміють, що поразка в Україні потягне реакцію – вони втратять присутність на пострадянському просторі", – переконаний Гладких.

Вірменія ратифікує Римський статут