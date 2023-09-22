Біля будівлі уряду Вірменії в Єревані знову відбулися сутички. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

Зверніть увагу Пашинян заявив про провал російських "миротворців" в Нагірному Карабаху

Вірменська опозиція оголосила про щоденні протести проти уряду

Так, опозиція у Вірменії оголосила про щоденні протести проти уряду Ніколи Пашиняна на Площі Республіки.

А Вірменія просить Раду безпеки ООН направити миротворчий контингент у Карабах.

Закликаю створити можливість для того, щоб миротворчі сили під мандатом ООН забезпечували стабільність та безпеку у Нагірному Карабаху,

– звернувся до організації очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян.

Водночас радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджиєв заявив, що бійці вірменських військових формувань Карабаху, які добровільно складуть зброю, отримають право на амністію.

Нові сутички

У мережі показали кадри, як біля будівлі уряду Вірменії в Єревані знову відбулися сутички між протестувальниками та поліцейськими.

Сутички між протестувальниками та поліцейськими: дивіться відео

Головні заяви Пашиняна на засіданні уряду

"Переїзд мешканців Карабаху до Вірменії може відбутися в тому випадку, якщо їхнє проживання у своїх будинках буде неможливим"

"Для мешканців Карабаху у Вірменії підготовлено 40 тисяч місць"

"Проти Вірменії ведеться інформаційна гібридна війна"

Що цьому передувало