Возле здания правительства Армении в Ереване снова произошли столкновения. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

Обратите внимание Пашинян заявил о провале российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе

Армянская оппозиция объявила о ежедневных протестах против правительства

Так, оппозиция в Армении объявила о ежедневных протестах против правительства Николы Пашиняна на Площади Республики.

А Армения просит Совбез ООН направить миротворческий контингент в Карабах.

Призываю создать возможность для того, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе,

– обратился к организации глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

В то же время советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что бойцы армянских военных формирований Карабаха, которые добровольно сложат оружие, получат право на амнистию.

Новые стычки

В сети показали кадры, как возле здания правительства Армении в Ереване снова произошли столкновения между протестующими и полицейскими.

Стычки между протестующими и полицейскими: смотрите видео

Главные заявления Пашиняна на заседании правительства

"Переезд жителей Карабаха в Армению может состояться в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно"

"Для жителей Карабаха в Армении подготовлено 40 тысяч мест"

"Против Армении ведется информационная гибридная война"

Что этому предшествовало