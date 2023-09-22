Возле здания правительства Армении в Ереване снова произошли столкновения. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
Обратите внимание Пашинян заявил о провале российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе
Армянская оппозиция объявила о ежедневных протестах против правительства
Так, оппозиция в Армении объявила о ежедневных протестах против правительства Николы Пашиняна на Площади Республики.
А Армения просит Совбез ООН направить миротворческий контингент в Карабах.
Призываю создать возможность для того, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе,
– обратился к организации глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
В то же время советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что бойцы армянских военных формирований Карабаха, которые добровольно сложат оружие, получат право на амнистию.
Новые стычки
В сети показали кадры, как возле здания правительства Армении в Ереване снова произошли столкновения между протестующими и полицейскими.
Стычки между протестующими и полицейскими: смотрите видео
Главные заявления Пашиняна на заседании правительства
- "Переезд жителей Карабаха в Армению может состояться в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно"
- "Для жителей Карабаха в Армении подготовлено 40 тысяч мест"
- "Против Армении ведется информационная гибридная война"
Что этому предшествовало
- 19 сентября минобороны Азербайджана заявило о проведении "антитерористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе.
- Там сообщили, что остановят действия при условии полного вывода военных вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте (столице Нагорного Карабаха), который является непризнанным.
- 20 сентября власти непризнанной республики Нагорного Карабаха приняли предложение Азербайджана о прекращении огня.
- Позже премьер Армении заявил, что страна не участвовала в переговорах Нагорного Карабаха и Азербайджана. Также он выразил надежду на то, что "российские миротворцы защитят" местных жителей.