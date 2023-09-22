Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив у бездіяльності російський "миротворчий" контингент, який перебував в Нагірному Карабаху з 2020 року, ще до початку "спецоперації" Азербайджану.
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"Процеси йдуть не правильним шляхом"
Глава Вірменії у своєму відеозверненні підкреслив, що російські ЗМІ наголошують на тому, що нібито Єреван "перекладає провину за свої невдачі" на Росію. Однак Пашинян спростовує це твердження.
Є тристороння заява очільників Вірменії, Росії та Азербайджану від 9 листопада 2020 року, де зазначено, що російський миротворчий контингент повинен повноцінно контролювати Лачинський коридор (гірний коридор, що поєднує Вірменію та Нагірний Карабах – 24 Канал) та гарантувати безпеку цивільного населення,
– відзначив прем'єр-міністр Вірменії.
Крім того, за його словами, Вірменія протягом останніх півтора року наголошувала на тому, що у Нагірному Карабаху "процеси йдуть не по правильному шляху".
Водночас Пашинян визнав, що Єреван також "несе свою частку відповідальності" за ситуацію в "спірному" регіоні. Проте це не означає, що Вірменія має закрити очі на "провали так званого "миротворчого" контингенту Росії в Нагорному Карабаху.
Росіяни мали можливість досягти "перемир'я"
Пашинян ставить питання, чому росіяни, які мали можливості "досягти згоди щодо перемир'я між Нагірним Карабахом та Азербайджаном", не зробили це до проведення "терористичних заходів" Баку.
Адже за словами прем'єр-міністра, всі наголошували й, зокрема, влада Вірменії про те, що Нагірний Карабах був оточений азербайджанськими військовими.
"Чому саме тоді Росія не здійснила свою миротворчу діяльність", – ставить питання Нікол Пашинян.
Що відбувається довкола Нагірного Карабаху
- Азербайджан 19 вересня оголосив про проведення "терористичних заходів" на території Нагірного Карабаху. Проте на другий день так звана "влада" Нагірного Карабаху фактично капітулювала.
- Серед домовленостей з Азербайджаном було, зокрема, розформування та роззброєння так званої армії оборони регіону, а також виведення Вірменією своїх війська, техніку та зброї з території Нагірного Карабаху.
- На що Пашинян заявив, що Вірменія не брала участі у переговорах між Азербайджаном та Нагірним Карабахом. Також він наголосив, що Вірменія не мала армії у Нагірному Карабаху із серпня 2021-го року.
- Прем'єр Вірменії наголосив про свої сподівання щодо того, що після припинення вогню так звані російські "миротворці" захистять громадянське населення Нагірного Карабаху".
- Водночас у столиці Вірменії 19 вересня розпочалися протести, зокрема біля посольства Росії, де зібралася велика кількість вірмен. Вони звинувачували Москву у бездіяльності щодо конфлікту та в тому, що вона не попередила Єреван про плани Азербайджану.