Ввечері у вівторок, 19 червня, у столиці Вірменії Єревані відбулися протести, що переросли у сутички з поліцією. Причиною стало загострення у Нагірному Карабаху.

До теми Чергове загострення у Нагірному Карабаху: у чому суть конфлікту, де Карабах на карті

Що відбувається в Єревані

Протестувальники вимагали від прем'єр-міністра Нікола Пашиняна втрутитися у ситуацію з Карабахом. Також вони вигукували гасла з критикою вірменського уряду. Деякі мітингувальники жбурляли у правоохоронців різні предмети.

У правоохоронців жбурляють предмети: відео з соцмереж



У відповідь поліція застосувала світлошумові гранати. На кадрах можна почути кілька вибухів. Попередньо, деякі мітингувальники намагалися штурмувати урядову будівлю.

Застосування світлошумових гранат під час сутичок: відео з соцмереж



Після вибухів від світлошумових гранат з'явився дим: відео з соцмереж



Як повідомили ЗМІ країни-агресорки, протестувальники також заблокували російське посольство. Вони зібралися перед головним та заднім входами. Також ворожі медіа заявили, що між мітингувальниками та правоохоронцями під цим дипломатичним представництвом теж сталися сутички.

Очевидці зафільмували сутичку під будівлею уряду: відео з соцмереж



Що кажуть експерти про загострення у Нагірному Карабаху