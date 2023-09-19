12:30, 19 вересня

У пресслужбі відомства заявили, що у Нагірному Карабуху розпочали "антитерористичні заходи локального характеру". Причиною для їхнього проведення стали нібито численні порушення режиму припинення вогню зі сторони невизнаної республіки.

З метою забезпечення положень Тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабахському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення, яке повернулося на звільнених від громадян, відновлювальні роботи та наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджанської Республіки, в регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру,

– мовиться у заяві Міноборони Азербайджану.

У відомстві також заявили, що у рамках "заходів із застосуванням високоточної зброї на передній лінії та в глибині виводяться з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їх довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення".