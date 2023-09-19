Як мовиться у заяві Міноборони Азербайджану, "громадяни й об'єкти цивільної інфраструктури не є цілями, з ладу виводяться лише легітимні військові об'єкти". що відбувається у Карабаху – передає 24 Канал.
Місцеві жителі повідомляють, що у Карабаху зник мобільний зв'язок. Також Міноборони Азербайджану оголосило про закриття повітряного простору для Вірменії.
У мережі поширюють кадри, на яких лунає повітряна тривога у Карабаху, а також чутно звуки вибухів. Крім того, у Степанакерті (столиці невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки) нібито "з усіх боків чути артилерійську канонаду".
Повітряна тривога та вибухи у Карабаху: дивіться відео
Вибухи у Карабаху: дивіться відео
Міноборони Азербайджану оголосило про початок антитерористичної операції
У пресслужбі відомства заявили, що у Нагірному Карабуху розпочали "антитерористичні заходи локального характеру". Причиною для їхнього проведення стали нібито численні порушення режиму припинення вогню зі сторони невизнаної республіки.
З метою забезпечення положень Тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабахському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення, яке повернулося на звільнених від громадян, відновлювальні роботи та наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджанської Республіки, в регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру,
– мовиться у заяві Міноборони Азербайджану.
У відомстві також заявили, що у рамках "заходів із застосуванням високоточної зброї на передній лінії та в глибині виводяться з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їх довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення".