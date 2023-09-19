13:00, 19 сентября

Официально Баку заявляет, что причиной начала "антитеррористических мер" стали "систематические обстрелы" позиций армии Азербайджана со стороны Армении в Карабахе. Кроме того, Армения будто бы продолжает "минирование азербайджанских территорий", инженерно совершенствует боевые позиции и увеличивает количество окопов и блиндажей. Это все, по словам Минобороны Азербайджана, продолжалось в течение последних месяцев, что "усилило напряженность на границе".

В Баку также заявили об усилении боевых позиций противника личным составом, бронетехникой, артиллерией и другим оружием, приведении частей в высокий уровень боеспособности, создании дополнительных мобилизационных частей, расширении разведывательной деятельности против подразделений Азербайджана.

Кроме того, на днях в Баку погибли 4 сотрудника МВД Азербайджана. Причиной смерти стал подрыв мины. Как заявляют местные власти, взрывчатку заложили с "террористической целью разведывательно-диверсионные группы вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана".