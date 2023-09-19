Навіть резолюція ООН визнає Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що у ситуації, яка склалася, важливу роль відіграє Іран.

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Хоча останнім часом лунали заяви про активну співпрацю між США й Вірменією, але наразі це не більше ніж просто розмови. За словами політолога, Нікол Пашинян надто пізно згадав, що можна було домовлятися з іншими країнами й вибудовувати нормальне демократичне майбутнє Вірменії, а не тільки сподіватися на "російських миротворців", які сьогодні невідомо де перебувають.

Які є сценарії розвитку подій

Якщо росіян найближчим часом не знайдуть, то Азербайджан відновить свою територіальну цілісність. Вони переважають вірмен у військовому плані й навіть з погляду права, бо резолюція ООН визнає територію їхньою частиною.

Тут головне питання, чи втрутиться Іран, сьогодні воно ключове. Туреччина однозначно на боці Азербайджану і якщо Іран не втручається, то в принципі відновиться територіальна цілісність Азербайджану,

– зауважив Рейтерович.

Політолог назвав два сценарії розвитку подій у Нагірному Карабаху: дивіться відео

Другий сценарій передбачає втручання Ірану або "російських миротворців". Тоді, можливо, станеться схожа ситуація, як під час Другої карабаської війни.

Азербайджан знову звільнить частину території, можливо, якась частина залишиться під контролем Вірменії, але на перспективу просування Азербайджану є безальтернативним,

– підкреслив Рейтерович.

Найімовірніше, Іран все-таки не ризикне втручатися в ситуацію, оскільки країна й так перебуває під санкціями, а якось аргументувати своє втручання буде складно. Причому це буде нелегко як з погляду міжнародного права, так і з погляду логіки та ідеології країни.

Виходить, що мусульмани воюють проти мусульман на боці християн і це навіть ідеологічно дивна ситуація. В Ірані є цілі групи, які перебувають при владі, і виступають категорично проти цього, кажуть, що наразі є інші проблеми й питання,

– сказав політолог.

Відповідь на те, який сценарій справдиться, ми дізнаємось вже незабаром. Адже за попередні тижні було видно, що Азербайджан серйозно готувався до проведення операції, тому, можливо, вона буде досить швидкою.

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