Даже резолюция ООН признает Нагорный Карабах суверенной территории Азербайджана. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что в сложившейся ситуации важную роль играет Иран.

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Хотя в последнее время звучали заявления об активном сотрудничестве между США и Арменией, но сейчас это не более чем просто разговор. По словам политолога, Никол Пашинян слишком поздно вспомнил, что можно было договариваться с другими странами и выстраивать нормальное демократическое будущее Армении, а не только надеяться на "российских миротворцев", которые сегодня неизвестно где находятся.

Каковы сценарии развития событий

Если россиян в ближайшее время не найдут, Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Они преобладают армян в военном плане и даже с точки зрения права, потому что резолюция ООН признает территорию их частью.

Здесь главный вопрос, вмешается ли Иран, сегодня он ключевой. Турция однозначно на стороне Азербайджана и если Иран не вмешивается, то в принципе восстановится территориальная целостность Азербайджана,

– заметил Рейтерович.

Политолог назвал два сценария развития событий в Нагорном Карабахе: смотрите видео

Второй сценарий предполагает вмешательство Ирана или "русских миротворцев". Тогда, возможно, произойдет похожая ситуация, как во время Второй карабахской войны.

Азербайджан снова освободит часть территории, возможно, какая-то часть останется под контролем Армении, но на перспективу продвижения Азербайджана безальтернативно,

– подчеркнул Рейтерович.

Скорее всего, Иран все же не рискнет вмешиваться в ситуацию, поскольку страна и так находится под санкциями, а как-то аргументировать свое вмешательство будет сложно. Причем, это будет нелегко как с точки зрения международного права, так и с точки зрения логики и идеологии страны.

Выходит, что мусульмане воюют против мусульман на стороне христиан и это даже идеологически странная ситуация. В Иране есть целые группы, которые находятся у власти, и выступают категорически против этого, говорят, что есть другие проблемы и вопросы,

– сказал политолог.

Ответ на то, какой сценарий сбудется, мы узнаем уже скоро. Ведь в предыдущие недели было видно, что Азербайджан серьезно готовился к проведению операции, поэтому, возможно, она будет достаточно быстрой.

Ситуация в Нагорном Карабахе: что известно