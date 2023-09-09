Об этом 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Есть угроза эскалации боевых действий.

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Ситуация по Нагорному Карабаху

Блокировка Азербайджаном доступа к Нагорному Карабаху уже имеет негативные последствия. Нет доступа гуманитарной помощи, есть случаи голода армянского населения, отметил Давид Шарп. Пока ни армянами, ни россиянами этот коридор не контролируется.

"Азербайджан требует реализации договоренностей по созданию так называемого Зангезурского коридора – проезда через Армению в Нахичиванскую область, граничащую с Турцией и Ираном. Чтобы Армения была более услужливая, Азербайджан перебрасівает силы на определенные участки и угрожает ее применением", – объяснил ситуацию военный обозреватель.

Давид Шарп о ситуации возле Нагорного Карабаха: смотреть видео

Россия должна была быть союзницей Армении. Раньше с ней выстраивались партнерские отношения. В частности, по вопросам закупки оружия.

И это ставило Россию перед дилеммой: полностью выполнить союзнические обязанности с Арменией, являющейся бедной страной. Или продолжить иметь дело с Азербайджаном, имеющим рынок и союзника Турцию,

– сказал Шарп.

Россия, вероятно, выбрала второй вариант, и Азербайджан победил. Сегодня у страны-агрессорки есть собственные огромные проблемы в войне, которую она развязала против Украины, и нет сил и возможностей выполнять свои обязательства. Азербайджан этим пользуется.

"Армяне понимают, что полагаться на Россию нет смысла. Пашинян (премьер-министр Армении – 24 Канал) сказал, что это была стратегическая ошибка. Другое дело – выхода у них не было особенно. Последние недели армянское руководство дает России понять: или они выполняют свои требования и разблокируют Лачинский коридор или те изменят к ним отношение", – добавил военный обозреватель.

В общем, ситуация серьезная. Если будет угроза эскалации боевых действий, Армения значительно слабее Азербайджана. Присутствие российского контингента символично. И есть еще один вопрос – как будет действовать, в частности, Иран. По мнению Давида Шарпа, воевать у иранцев нет желания.

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