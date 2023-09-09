Про це 24 Каналу відзначив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Є загроза ескалації бойових дій.

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Ситуація щодо Нагірного Карабаху

Блокування Азербайджаном доступу до Нагірного Карабаху вже має негативні наслідки. Немає доступу гуманітарної допомоги, є випадки голоду вірменського населення, зазначив Давид Шарп. Наразі ні вірменами, ні росіянами цей коридор не контролюється.

"Азербайджан вимагає реалізації домовленостей зі створення так званого Зангезурського коридору – проїзду через Вірменію до Нахічиванської області, яка межує з Туреччиною та Іраном. Щоб Вірменія була більш послужлива, Азербайджан перекидає сили на певні ділянки і погрожує її застосуванням", – пояснив ситуацію військовий оглядач.

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Росія ж мала бути союзницею Вірменії. Раніше з нею вибудовувалися партнерські відносини. Зокрема, у питаннях закупівлі зброї.

І це ставило Росію перед дилемою: повністю виконати союзницькі обов'язки з Вірменією, яка є бідною країною. Чи продовжити мати справу з Азербайджаном, який має ринок і союзника Туреччину,

– сказав Шарп.

Росія, ймовірно, обрала другий варіант і Азербайджан переміг. Сьогодні країна-агресорка має власні величезні проблеми у війні, яку розв'язала проти України, і не має сил та можливостей виконувати свої зобов’язання. Азербайджан цим користується.

"Вірмени розуміють, що покладатися на Росію немає сенсу. Пашинян (прем'єр-міністр Вірменії – 24 Канал) сказав, що це була стратегічна помилка. Інша справа – виходу у них не було особливо. Останні тижні вірменське керівництво дає Росії зрозуміти: або вони виконують свої вимоги і розблокують Лачинський коридор, або ті змінять до них ставлення", – додав військовий оглядач.

Загалом ситуація серйозна. Якщо буде загроза ескалації бойових дій, Вірменія значно слабша за Азербайджан. Присутність російського контингента символічна. І є ще одне питання – як діятиме, зокрема, Іран. На думку Давида Шарпа, воювати у іранців немає бажання.

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