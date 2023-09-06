Про це 24 Каналу розповів провідний азербайджанський військовий аналітик, аналітик центру STEM Агіль Рустамзаде, звинувативши Вірменію та збройні формування в Нагірному Карабасі у небажанні підписувати мирний договір та врегулювати ситуацію.

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Там постійно відбуваються сутички

Між Вірменією та Азербайджаном досі не вдалося демілітаризувати кордон. На думку Рустамзаде, ситуація тут має певну схожість на ту, яка відбувалася на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року.

Тоді проросійські бойовики та російські окупанти не відводили озброєння і нехтували будь-якими домовленостями. Це призводило до регулярних боїв.

Зараз йде черговий ривок напруженості. Сказати до чого він призведе – судити рано. Вірменське керівництво зробило кілька заяв, які суперечать духу мирних перемовин. Невирішеність питання і небажання сепаратистів йти на перемовини… Сценарій конфронтації з Вірменією завжди на столі. Це може бути за годину або за рік,

– зауважив Рустамзаде.

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Ситуація в Нагірному Карабасі: коротко