Нагорный Карабах – это международно признанная территория Азербайджана. Впрочем, там живут преимущественно армяне, и Армения создала в Нагорном Карабахе "независимую республику", которую называет Арцах.

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История конфликта между Арменией и Азербайджаном

Причина конфликта на этой территории уходит корнями во времена СССР. В 1920-х годах Нагорный Карабах был включен в состав Азербайджанской ССР как автономия, поскольку там жило много армян – 94%. Территория получила название Нагорно-Карабахская автономная область.

По прошествии времени армян стало меньше, 76%, а количество азербайджанцев значительно увеличилось: сначала их было 5%, а стало 23%.

В 1988 году между Азербайджаном и Арменией начался конфликт из-за Нагорного Карабаха. В том году Нагорно-Карабахская автономная область заявила, что выходит из Азербайджанской ССР и присоединяется к составу Армянской ССР. Напряжение в регионе привело к всплеску насилия.

В 1991-м провели референдум, на котором 99,89% избирателей поддержали независимость Нагорного Карабаха. Началась война, продолжавшаяся после распада СССР, вплоть до 1994 года. Тогда победили армяне, образовав непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. В столице Кыргызстана Бишкеке подписали соглашение "О неприменении оружия".

Боевые действия возобновились в сентябре 2020 года, причем использовали тяжелое вооружение. На этот раз армяне потерпели поражение и были вынуждены подписать соглашение, по которому Нагорный Карабах признали территорией Азербайджана. В Армении прошли протесты, и люди призвали премьера Пашиняна уйти в отставку.

Последние сообщения о столкновениях в регионе были 3 августа 2023, когда азербайджанцы взяли под контроль несколько важных высот в Нагорном Карабахе. Как указали в минобороны Азербайджана, таким образом они ответили на действия противника. Тогда азербайджанские силы были обстреляны с позиции миротворческого контингента России, погиб один военнослужащий.

Где расположен регион: показываем Нагорный Карабах на карте

При чем здесь Россия

Государство-террорист не упускает возможности воспользоваться напряженностью в регионе. В Карабахском конфликте Россия поддерживает преимущественно Армению, а Азербайджан пользуется поддержкой Турции. Россия не только снабжала оружием Карабах, но и имела выгоду: по соглашению, в Нагорный Карабах должны были войти российские миротворцы – две тысячи солдат на 5 лет. Это означает постоянное военное присутствие россиян в регионе.

В материале DW говорилось, что до подписания соглашения ситуация в Нагорном Карабахе была единственным замороженным конфликтом на территории постсоветских государств, где не были представлены российские войска.

Впрочем, россияне не были надежным союзником: Пашинян жаловался, что они не выполняют свои обязанности. "Миротворцы" должны были обеспечить беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору, который соединяет Армению и Нагорный Карабах, но не делали этого. 11 июля 2023 года Азербайджан временно закрыл коридор, обвинив армянское отделение Красного Креста в контрабанде.

Россияне постоянно используют ситуацию в Нагорном Карабахе для пропаганды. Например, печально известная Маргарита Симоньян, имеющая армянские корни, сегодня написала, что Пашинян – Иуда, а армяне сами сдали свои святыни. Таким образом она намекнула на то, что последнее соглашение о Нагорном Карабахе было невыгодным для Армении.

На утро 19 сентября расстановка сил выглядела так:

Какая ситуация в Нагорном Карабахе сейчас

Минобороны Азербайджана заявило, что "в регионе начаты антитеррористические меры локального характера". Причина – систематические обстрелы азербайджанцев из региона. Азербайджан также объявил о закрытии воздушного пространства для Армении. Страна пообещала поражать только легитимные военные объекты.

В регионе звучала воздушная тревога, были взрывы, в частности в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, исчезла мобильная связь. По сети начали распространяться кадры уничтожения поста армянских военных и станции РЭБ.

Появились сообщения о том, что российские миротворцы сбежали. Минобороны Азербайджана указало, что пребывание россиян в регионе – временное, и назвало территории своими. Мария Захарова сказала, что следует "выполнить договоренности и не провоцировать ситуацию".

Азербайджан требует полного вывода военных Армении из Карабаха и роспуска режима в Степанакерте. Армяне же говорят, что их вооруженных сил там нет.

Пашинян призвал "российских миротворцев" принять меры, чтобы прекратить "агрессию". Турция выразила поддержку Азербайджану.

Читайте большой материал 24 Канала по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Он постоянно обновляется, туда мы добавляем видео и все, что известно о ситуации на данный момент.