Несколько недель назад армянский премьер-министр официально анонсировал ратификацию Римского устава. Однако он поспешно добавил, что якобы это никак не отразится на отношениях с Россией.

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Путин сможет приехать в Армению

В настоящее время страны, ратифицировавшие Римский устав, должны арестовать Владимира Путина в случае его визита. Однако представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян убежден, что это "не обязательно". Он подчеркнул, что действующие главы государств обладают иммунитетом, а в Россию направили соглашение по этому вопросу.

Нашим российским партнерам было предложено решение на основе части 2 статьи 96 Римского устава. Это предполагает подписание двустороннего соглашения,

– сообщил Киракосян.

Настоящий договор предусматривает предоставление странами друг другу гарантии по определенным щекотливым вопросам. Ее направили еще в апреле, но россияне не спешат ответить.

Оккупанты на фоне новостей о принятии Римского устава даже вызвали посла Армении. В Москве заявили, что "не приветствуют" подобные решения. Армянский политик не подразумевает негативной реакции на ратификацию. Егише Киракосян убежден, что "все можно реализовать в рамках логики устава".

Отношения России и Армении