Несколько недель назад армянский премьер-министр официально анонсировал ратификацию Римского устава. Однако он поспешно добавил, что якобы это никак не отразится на отношениях с Россией.
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Путин сможет приехать в Армению
В настоящее время страны, ратифицировавшие Римский устав, должны арестовать Владимира Путина в случае его визита. Однако представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян убежден, что это "не обязательно". Он подчеркнул, что действующие главы государств обладают иммунитетом, а в Россию направили соглашение по этому вопросу.
Нашим российским партнерам было предложено решение на основе части 2 статьи 96 Римского устава. Это предполагает подписание двустороннего соглашения,
– сообщил Киракосян.
Настоящий договор предусматривает предоставление странами друг другу гарантии по определенным щекотливым вопросам. Ее направили еще в апреле, но россияне не спешат ответить.
Оккупанты на фоне новостей о принятии Римского устава даже вызвали посла Армении. В Москве заявили, что "не приветствуют" подобные решения. Армянский политик не подразумевает негативной реакции на ратификацию. Егише Киракосян убежден, что "все можно реализовать в рамках логики устава".
Отношения России и Армении
- Отношения между двумя странами особенно обострились после начала "антитеррористической операции" Азербайджана в Нагорном Карабахе. Ранее Россия поддерживала Армению у конфликта, однако "переобулась" и признала так называемую "республику" частью Азербайджана.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил в бездействии российский "миротворческий" контингент, находившийся в Нагорном Карабахе с 2020 года. Он назвал политику контингента "провальной".
- На критику премьера отреагировали и в российском МИДе – там назвали это попыткой переложить ответственность. Москва обвинила Армению в сотрудничестве с Западом и движением в его сторону, а также заявила о якобы "разжигании вражды".