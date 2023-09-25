Азербайджан 19 сентября объявил о начале "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. Через несколько дней глава страны Ильхам Алиев заявил о восстановление суверенитета.

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Армения критикует, Россия отвечает

На фоне событий в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении назвал ОДКБ неэффективной. Никол Пашинян утверждал, что союзники стремились показать уязвимость страны. Эта ситуация якобы поднимает "серьезные вопросы также по целям и мотивам деятельности российских миротворческих войск в Нагорном Карабахе".

МИД России отреагировал на критику со стороны Армении и заявил, что слова Пашиняна содержат "неприемлемые выпады". Якобы, это попытка "снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву".

Министерство внешних дел оккупантов в своем стиле утверждает, что Запад внушает деструктивные процессы в Армении, а сама власть их поддерживает. Якобы это носит не временный, а системный характер. Кремль обвинил Армению в движении в сторону сотрудничества с западными странами и отвергает все обвинения в неэффективности ОДКБ. Также Москва пожаловалась на "стратегический ущерб" со стороны ЕС и НАТО.

Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдываются ошибками, якобы имевших место со стороны Российской Федерации и ОДКБ,

– убеждают в Москве.

Кроме того, россияне похвастались, что они якобы вообще спасли Армению от краха в 2020 году, а российские "миротворцы" стали посредниками в "мире". МИД России даже обвинило страну в разжигании конфликта, когда армянские войска не вышли из Нагорного Карабаха.

Москва заявила, что понимает, почему в Ереване протестуют люди. Свою причастность она сразу отвергла, зато в который раз вспомнила Запад.

Главе правительства Армении должно быть хорошо известно, что Москва такими вещами не занимается – в отличие от Запада, имеющего хороший опыт в организации "цветных революций",

– заявили россияне.

В конце МИД России написало, что такие выпады армянского руководства, которые рушат связи с Кремлем будто бы ошибка.

Что происходило в Нагорном Карабахе