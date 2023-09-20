Во время обращение к народу Ильхам Алиев сказал, что "антитеррористические мероприятия" Азербайджана в Нагорном Карабахе за сутки выполнили все поставленные задачи, а военные страны "за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов", пишет 24 Канал.

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Алиев заявил, что Азербайджан был готов пойти "до конца"

"Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника", – сказал Алиев.

Он подчеркнул профессионализм военных Азербайджана, которые за короткое время достигли успехов.

В условиях сложного рельефа, при наличии укреплений, возводившихся противником на протяжении многих лет вследствие больших инженерных работ, несмотря на расположение вражеских позиций на холмах и в выгодных местах, наши военные проявили героизм, профессионализм и за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов,

– сказал Алиев.

По его словам, вопреки соглашению, заключенному после Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года, Армения "в течение трех лет не выводила свои вооруженные силы и технику с нашей территории".

Он заявил, что давал четкое поручение войскам страны не подвергать опасности население во время операции в Карабахе.

"Мы добились этого, используя как высокоточное оружие, а также благодаря профессионализму наших вооруженных сил. В то же время было дано указание, что гражданская инфраструктура тоже не должна пострадать, но военная инфраструктура должна быть выведена из строя", – отметил президент Азербайджана.

Лидер Азербайджана подчеркнул, что его страна "пошла бы до конца", если бы незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложили оружие. Также Алиев заявил, что руководство Армении показало политическую компетентность в ситуации по Карабаху.

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