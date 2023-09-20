Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что так все исторически сложилось. Азербайджан оказался разделенным, а на территории Нагорного Карабаха преимущественно живут только армяне.

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Это – ожидаемый исторический процесс

Как отметил Клочок, произошедшее в Нагорном Карабахе – ожидаемый исторический процесс. Азербайджан более богат и имеет больше возможностей закупки оружия. Однако не стоит исключать, что со временем эта территория снова окажется под контролем Армении.

Это конфликт, тлеющий тысячелетие. И каждый раз отличается этническими чистками, которые можно приравнять к актам геноцида. Непростая история. Азербайджан имеет право восстановить свою территорию. Другое дело, что компактно проживающее этническое сообщество армян имеет право на самоопределение. Но их никто не признал, а они проводят выборы. Чем это не сепаратизм?

– заметил Клочок.

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Он обратил внимание на протесты в Армении, где начали звучать совсем недальновидные лозунги типа "почему Россия не защищает армян в Нагорном Карабахе".

Вы о чем? Путин, "приди и спаси"? Это ошибка, когда с такими лозунгами выходят. Тут есть пророссийский след. Россия же может быть заинтересована в смене власти в Армении. Пашинян после многих лет терпимости к российской агрессии в Украине был вынужден выстраивать отношения с Западом. Его осторожная позиция сыграла злую шутку, когда Армения оказалась неготова к войне, а Азербайджан готовился,

– заметил Клочок.

Ситуация в Нагорном Карабахе: коротко