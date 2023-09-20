Під час звернення до народу Ільхам Алієв сказав, що "антитерористичні заходи" Азербайджану в Нагірному Карабаху за добу виконали всі поставлені завдання, а військові країни "за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів", пише 24 Канал.
Дивіться також 2-денна війна та швидка капітуляція Вірменії: як Азербайджан повертає Нагірний Карабах
Алієв заявив, що Азербайджан був готовий піти "до кінця"
"Було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, незважаючи на зобов'язання Вірменії. Була знищена й виведена з ладу військова техніка", – сказав Алієв.
Він підкреслив професіоналізм військових Азербайджану, які за короткий час досягли успіхів.
В умовах складного рельєфу, за наявності укріплень, що зводилися противником упродовж багатьох років унаслідок великих інженерних робіт, незважаючи на розташування ворожих позицій на пагорбах та у вигідних місцях, наші військові проявили героїзм, професіоналізм та за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів,
– сказав Алієв.
За його словами, всупереч угоді, укладеній після Другої карабаської війни в листопаді 2020 року, Вірменія "протягом трьох років не виводила свої збройні сили й техніку з нашої території".
Він заявив, що давав чітке доручення військам країни не наражати на небезпеку населення під час операції в Карабасі.
"Ми домоглися цього, використовуючи як високоточну зброю, а також завдяки професіоналізму наших збройних сил. Водночас було дано вказівку, що цивільна інфраструктура теж не повинна постраждати, але військова інфраструктура має бути виведена з ладу", – зазначив президент Азербайджану.
Лідер Азербайджану наголосив, що його країна "пішла б до кінця", якби незаконні збройні формування в Карабасі не склали зброю. Також Алієв заявив, що керівництво Вірменії показало політичну компетентність у ситуації щодо Карабаху.
Операція Азербайджану в Нагірному Карабасі: подробиці
- 19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабасі.
- Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією. Вірменія звинуватила Азербайджан в етнічних чистках та агресії проти "народу Карабаху".
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що в Нагірному Карабасі немає вірменських військовослужбовців із листопада 2020 року.
- 20 вересня влада невизнаної республіки та Азербайджан оголосили, що "за посередництва командування російського миротворчого контингенту" досягнуто угоди про припинення вогню.
- Згідно з домовленостями, із Карабаху мають вивести підрозділи й військовослужбовців збройних сил Вірменії, що залишилися, збройні формування армії оборони Нагірного Карабаху буде повністю розформовано.