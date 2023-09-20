Під час звернення до народу Ільхам Алієв сказав, що "антитерористичні заходи" Азербайджану в Нагірному Карабаху за добу виконали всі поставлені завдання, а військові країни "за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів", пише 24 Канал.

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Алієв заявив, що Азербайджан був готовий піти "до кінця"

"Було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, незважаючи на зобов'язання Вірменії. Була знищена й виведена з ладу військова техніка", – сказав Алієв.

Він підкреслив професіоналізм військових Азербайджану, які за короткий час досягли успіхів.

В умовах складного рельєфу, за наявності укріплень, що зводилися противником упродовж багатьох років унаслідок великих інженерних робіт, незважаючи на розташування ворожих позицій на пагорбах та у вигідних місцях, наші військові проявили героїзм, професіоналізм та за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів,

– сказав Алієв.

За його словами, всупереч угоді, укладеній після Другої карабаської війни в листопаді 2020 року, Вірменія "протягом трьох років не виводила свої збройні сили й техніку з нашої території".

Він заявив, що давав чітке доручення військам країни не наражати на небезпеку населення під час операції в Карабасі.

"Ми домоглися цього, використовуючи як високоточну зброю, а також завдяки професіоналізму наших збройних сил. Водночас було дано вказівку, що цивільна інфраструктура теж не повинна постраждати, але військова інфраструктура має бути виведена з ладу", – зазначив президент Азербайджану.

Лідер Азербайджану наголосив, що його країна "пішла б до кінця", якби незаконні збройні формування в Карабасі не склали зброю. Також Алієв заявив, що керівництво Вірменії показало політичну компетентність у ситуації щодо Карабаху.

Операція Азербайджану в Нагірному Карабасі: подробиці