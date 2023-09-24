Кроме того, из Нагорного Карабаха должны выехать 120 тысяч человек. Все они отправятся в Армению.

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Алиев и Пашинян проведут встречу

В Совбезе Армении отметили, что секретарь организации Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Брюссель, чтобы договориться о предстоящей встрече лидеров Азербайджана и Армении.

В Брюсселе 26 сентября запланирована встреча Григоряна с советниками президента Франции, канцлера Германии, главы Евросовета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи в Гранаде 5 октября,

– говорится в сообщении.

В то же время, по предварительным данным на этой встрече не будет подписан договор о мире между Азербайджаном и Арменией. В частности, армянский премьер Никол Пашинян отмечал, что пока нет договоренностей, отвечающих "сбалансированному интересу Армении".

Из Нагорного Карабаха 120 тысяч человек переберутся в Армению

Журналисты издания Reuters, со ссылкой на руководство непризнанного Нагорного Карабаха, отметили, что более 120 тысяч этнических армян Нагорного Карабаха уедут в Армению, поскольку они не хотят жить в составе Азербайджана и боятся этнических чисток.

"Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. Девяносто девять целых девять процентов предпочитают покинуть наши исторические земли", – заметил советник президента непризнанной республики.

Он также подчеркнул, что история с поражением в Нагорном Карабахе войдет в историю, как "позор армянского народа и всего цивилизованного мира". Руководство непризнанной республики также заявило, что все оставшиеся без крыши в результате азербайджанской военной операции и желающие уехать будут сопровождаться в Армению российскими миротворцами.

Кроме этого, премьер-министр Армении также сказал, что карабахские армяне, скорее всего, покинут регион. В то же время Армения готова принять этих людей после поражения от Азербайджана в конфликте.

В обращении к нации Пашинян отметил, что определенная гуманитарная помощь поступила, но армяне Карабаха все еще сталкиваются с "опасностью этнической чистки".

Если для армян Нагорного Карабаха не будут созданы надлежащие условия для проживания и не будет действенных механизмов защиты от этнических чисток, растет вероятность того, что они будут рассматривать только изгнание из родины, как способ спасти их жизнь и личность,

– подчеркнул премьер-министр Армении.

В свою очередь, азербайджанская сторона заявила, что будет обеспечивать безопасность армян в Нагорном Карабахе и будет способствовать их интеграции в страну.

Первая группа армян уже уехала из Нагорного Карабаха

Издание "Эхо Кавказа" сообщает, что группа граждан, переезжающих из непризнанного Нагорного Карабаха в Армению, уже добралась до Корнидзора в Сюникской области страны. В настоящее время они находятся в Корнидзорском пункте гуманитарной помощи.

Люди из Нагорного Карабаха едут в Армению / Фото RFE/RL

Кроме того, 23 машины скорой помощи в сопровождении специалистов и Красного Креста перевозят из Нагорного Карабаха в Армению 23 тяжело раненых граждан. Согласно последним данным, они также находятся на территории Армении.

Также проект CivilNet отметил, что первая группа беженцев в составе 40 человек пересекла границу Нагорного Карабаха и Армении. Эти эвакуированные жители непризнанной республики прибыли в южный регион Армении Сюник. На месте беженцам помогает группа из более чем 250 волонтеров.

Первая группа беженцев из Нагорного Карабаха прибыла в Армению / Фото CivilNet

Пашинян намекнул на неэффективность ОДКБ и России в безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, на которые в последнее время возлагалась его страна. В частности, говорится об Организации договора о коллективной безопасности и миротворческой миссии России в стране.

"Недавние нападения на Армению со стороны Азербайджана позволяют сделать очевидный вывод, что внешние системы безопасности, к которым мы вовлечены, не являются эффективными с точки зрения государственных интересов и безопасности страны", – заявил он.

Армянский премьер также подчеркнул, что системы безопасности и союзники, на которых его страна полагалась в течение многих лет, "показали нашу уязвимость". Поэтому теперь страна будет искать новые альянсы для защиты территориальной целостности государства.