Москва устами представителя российского президента Дмитрия Пескова признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов объяснил 24 Каналу, почему государство-агрессор переобулось.

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"Дружба" между Баку и Москвой

В столетнем противостоянии за территорию Азербайджан пользовался поддержкой Турции, а вот Россия поддерживала преимущественно Армению. Россияне всегда вмешиваются не в свои дела и, как правило, лишь усугубляют сложную ситуацию. Москва поставляла в Нагорный Карабах оружие.

Так что у азербайджанцев нет повода для любви к россиянам. Как только страна отделилась от Советского Союза, в частности от Москвы, взяла курс на США и придерживается его до сих пор.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев – это циничный человек, такой же как и диктатор Владимир Путин. Для него нет никакого смысла дружить со слабаком, а Россия проигрывает. Он ориентируется на сильных,

– отметил Галлямов.

Российская армия оказалась бумажным тигром. Антирейтинг Путина в мире зашкаливает. Так что вряд ли нужно рассчитывать, что азербайджанцы вдруг полюбят Путина и Россию.

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Имидж Путина – иллюзия

В течение долгих лет правления российский президент создал себе имидж "победителя". Ради этого россияне сменяют стратегических партнеров и исторических союзников как перчатки. И вот сейчас "православная" Россия предает самое древнее христианское государство – Армению.

Поэтому там, где можно притвориться, что это не поражение, а победа – Россия это обязательно сделает. В этом смысле чихать на стратегические отношения с Арменией. Главное не выглядеть проигравшими. Мы еще раз убедились, что российский режим абсолютно персоналистский,

– российский оппозиционный политтехнолог.

Поражение убивает последний довод в пользу Путина. Единственным источником легитимности для Путина является его так называемая "способность побеждать". Даже поддерживающие его люди испытывают иллюзию относительно "положительных" характеристик российского президента.

Ситуация в Нагорном Карабахе