Москва вустами речника російського президента Дмітрія Пєскова визнала Нагірний Карабах територією Азербайджану. Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов пояснив 24 Каналу, чому держава-агресор перевзулася.
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"Дружба" між Баку й Москвою
В столітньому протистоянні за територію Азербайджан користувався підтримкою Туреччини, а от Росія підтримувала переважно Вірменію. Росіяни завжди втручаються не у свої справи й, зазвичай, лише посилюють складну ситуацію. Так, Москва постачала в Нагірний Карабах зброю.
Тож в азербайджанців немає приводу для любові до росіян. Як тільки країна відокремилася від Радянського Союзу, зокрема від Москви, то взяла курс на США й дотримується його досі.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв – це цинічна людина, такий самий як і диктатор Владімір Путін. Для нього немає ніякого сенсу дружити зі слабаком, а Росія програє. Він орієнтується на сильних,
– зазначив Галлямов.
Російська армія виявилася паперовим тигром. Антирейтинг Путіна у світі зашкалює. Тож навряд чи треба розраховувати, що азербайджанці раптом полюблять Путіна й Росію.
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Імідж Путіна – ілюзія
Впродовж довгих років правління російський президент створив собі імідж "переможця". Заради цього росіяни змінюють стратегічних партнерів й історичних союзників як рукавиці. Й от зараз "православна" Росія зраджує найдавнішу християнську державу – Вірменію.
Тому там, де можна прикинутися, що це не поразка, а перемога – Росія обов'язково це зробить. У цьому сенсі чхати на стратегічні відносини з Вірменією. Головне не виглядати програвшими. Ми вкотре переконалися, що російський режим абсолютно персоналістський,
– російський опозиційний політтехнолог.
Поразка вбиває останній аргумент на користь Путіна. Єдиним джерелом легітимності для Путіна є його так звана "здатність перемагати". Навіть люди, які його підтримують, відчувають ілюзію щодо "позитивних" характеристик російського президента.
Ситуація у Нагірному Карабасі
- 18 вересня Міноборони Азейбарджану оголосило про початок "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху та нібито закрило повітряний простір для Вірменії.
- Баку заявив, що приводом для "антитерористичних заходів" стали "систематичні обстріли" позицій армії Азербайджану з боку Вірменії в Карабаху. Крім того, Вірменія буцімто продовжує "мінування азербайджанських територій".
- 20 вересня президент Ільхам Алієв сказав, що цілей спецоперації було досягнуто за добу. Азербайджан заявив, що відновив свій суверенітет у невизнаному Нагірному Карабасі після "антитерористичних заходів".
- Водночас прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не брала участі у переговорах між Азербайджаном та Карабахом. До того ж висловив сподівання, що після припинення вогню "російські миротворці захистять громадянське населення Нагірного Карабаху".