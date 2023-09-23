Москва вустами речника російського президента Дмітрія Пєскова визнала Нагірний Карабах територією Азербайджану. Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов пояснив 24 Каналу, чому держава-агресор перевзулася.

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"Дружба" між Баку й Москвою

В столітньому протистоянні за територію Азербайджан користувався підтримкою Туреччини, а от Росія підтримувала переважно Вірменію. Росіяни завжди втручаються не у свої справи й, зазвичай, лише посилюють складну ситуацію. Так, Москва постачала в Нагірний Карабах зброю.

Тож в азербайджанців немає приводу для любові до росіян. Як тільки країна відокремилася від Радянського Союзу, зокрема від Москви, то взяла курс на США й дотримується його досі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв – це цинічна людина, такий самий як і диктатор Владімір Путін. Для нього немає ніякого сенсу дружити зі слабаком, а Росія програє. Він орієнтується на сильних,

– зазначив Галлямов.

Російська армія виявилася паперовим тигром. Антирейтинг Путіна у світі зашкалює. Тож навряд чи треба розраховувати, що азербайджанці раптом полюблять Путіна й Росію.

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Імідж Путіна – ілюзія

Впродовж довгих років правління російський президент створив собі імідж "переможця". Заради цього росіяни змінюють стратегічних партнерів й історичних союзників як рукавиці. Й от зараз "православна" Росія зраджує найдавнішу християнську державу – Вірменію.

Тому там, де можна прикинутися, що це не поразка, а перемога – Росія обов'язково це зробить. У цьому сенсі чхати на стратегічні відносини з Вірменією. Головне не виглядати програвшими. Ми вкотре переконалися, що російський режим абсолютно персоналістський,

– російський опозиційний політтехнолог.

Поразка вбиває останній аргумент на користь Путіна. Єдиним джерелом легітимності для Путіна є його так звана "здатність перемагати". Навіть люди, які його підтримують, відчувають ілюзію щодо "позитивних" характеристик російського президента.

Ситуація у Нагірному Карабасі