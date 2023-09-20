Нагірний Карабах, у якому 19 вересня знову розпочалися активні бойові дії, у центрі уваги. Там відбуваються події, які можуть призвести до повної передачі контролю над регіоном Азербайджану.

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Росія зливає Вірменію

Держава-агресор буквально перевзувається у повітрі. Раніше Росія всіляко підтримувала Вірменію в її конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху, але тепер сталося дещо дивне. Кремль вустами Пєскова визнав Нагірний Карабах територією Азербайджану.

Пєсков каже, що претензії Вірменії на адресу Росії щодо невиконання зобов'язань щодо безпеки в ситуації Нагірного Карабаху є безпідставними. Адже після визнання Єреваном Карабаха азербайджанською територією Росія буцімто не може втручатися.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про визнання кордонів Азербайджану на 1991 рік. Це означає, що вірменська сторона визнала Карабах частиною азербайджанської території. Тому ми не приймаємо закиди,

– повідомив він.

Також Пєсков уточнив, що де-юре Азербайджан проводить операцію на власній території, а російські "миротворці" підтримують контакти з вірменами в Нагірному Карабаху – буцімто евакуюють цивільних.

Раніше секретар ради безпеки Вірменії звинуватив Росію у тому, що вона "не захищає населення Нагірного Карабаху". 19 вересня були повідомлення про те, що "миротворці" просто зникли з Нагірного Карабаху. Згодом Росія повідомила, що вони "цілодобово моніторять ситуацію" і "фіксують порушення режиму припинення вогню".

Зверніть увагу! Імовірно, ідеться не про торжество міжнародного права. Існує думка, що Росія прагне змінити владу у Вірменії на більш вигідну для себе: 2020 року після підписання не вигідної для країни мирної угоди люди закликали прем'єра Пашиняна піти у відставку. Певна напруженість між Кремлем і Вірменією була ще до загострення конфлікту в Нагірному Карабаху, а 19 вересня пропагандистка Марґаріта Симоньян назвала Пашиняна Іудою.

Що роблять російські "миротворці" в Нагірному Карабаху

Відповідно до угоди 2020 року, в регіон мали увійти російські миротворці – дві тисячі солдатів на 5 років. Це означало постійну військову присутність росіян у регіоні та посилило позиції Росії. До підписання угоди ситуація в Нагірному Карабаху була єдиним замороженим конфліктом на території пострадянських держав, де не були представлені російські війська.

Утім, росіяни не були надійним союзником: Пашинян скаржився, що вони не виконують свої обов'язки. "Миротворці" мали забезпечити безперешкодний проїзд Лачинським коридором, який з'єднує Вірменію та Нагірний Карабах, але не робили цього.

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Яка ситуація в регіоні зараз

Влада Нагірного Карабаху вирішила припинити вогонь. Там заявили, що оборонялись, проте Баку зумів взяти під контроль низку висот та стратегічних транспортних розв'язок. Вогонь припиняють з 13:00 20 вересня 2023 року. Що цікаво, пропозиція про припинення вогню надійшла нібито від російських миротворців.

Також збройні формування Нагірного Карабаху будуть розформовані та роззброєні і залишать територію Азербайджану. Вірменія виведе свої війська, техніку та зброю з території Нагірного Карабаху, важку зброю та техніку здадуть. Фактично невизнаний Нагірний Карабах капітулював. У місті Євлах 21 вересня обговорять, що буде далі з регіоном.