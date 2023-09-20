Аналітики американського Інституту вивчення війни аналізують, що російський уряд швидко дав сигнал, що російські миротворчі сили не будуть втручатися у військову операцію Азербайджану в Нагірному Карабаху, попри попередні зв'язки Росії з Вірменією у сфері безпеки. На тлі цього люди у мережі навіть почали цікавитись, куди ж ділись "російські миротворці".

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Що кажуть в ISW про ймовірне втручання Росії в конфлікт в Нагірному Карабаху

Після початку Азербайджаном "антитерористичних заходів локального характеру" у Путіна таки видали заяву. Зокрема, рупор диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що російські військові перебувають у контакті з офіційними особами Вірменії та Азербайджану "на найвищому рівні".

Водночас російська речниця МЗС Марія Захарова закликала "всі сторони" зупинити пролиття крові. За її словами, нібито:

так званий "миротворчий контингент" в Нагірному Карабаху продовжує виконувати "покладені на нього завдання";

тристоронні російсько-вірмено-азербайджанські угоди, підписані у 2020 та 2022 роках, залишаються "шляхом до миру".

Своєю чергою з Росії пролунало ще декілька заяв. Зокрема:

глава комітету держдуми Росії з оборони Андрєй Картаполов сказав, що російські миротворці "не мають права застосовувати зброю без прямої загрози";

пов'язаний із Кремлем блогер сказав, що так звані "миротворці" не мають жодних протоколів чи правил про застосування сили в Нагірному Карабаху, діють тільки на основі "мирної угоди" від листопада 2020 року;

заступник очільника Ради безпеки Росії Дмітрій Медвєдєв та пропагандистка Маргарита Симоньян (як націоналістичні, так і екстремістські голоси в російському уряді) заявили, що Вірменія нібито переживає наслідки своїх недавніх спроб приєднатися до Заходу і дистанціюватися від Росії. Хоча аналітики додали, що провідні російські урядовці не пропагували це твердження і зберігали двозначні формулювання, які "закликають до припинення бойових дій".

Ба більше, деякі російські провоєнні блогери заявили про підтримку "безпеки російського миротворчого контингенту" в Нагірному Карабаху та нарікали на "ослаблення впливу" Росії на Вірменію та Азербайджан.

Зважаючи на це, російські військові навряд чи віддадуть пріоритет миротворчим операціям у Нагірному Карабаху на тлі війни в Україні,

– заявили в ISW.

До речі, Росія ще 19 вересня заявила, що "російські миротворці", які перебувають в Нагірному Карабаху, не будуть реагувати на операцію, поки їм нічого не загрожує.

Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також ще напередодні, 19 вересня:

скликав засідання Ради безпеки у зв'язку з ситуацією в Нагірному Карабаху;

закликав "російських миротворців" вжити заходів, щоб припинити "агресію".

Коротко про ситуацію в Нагірному Карабаху