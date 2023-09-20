Аналитики американского Института изучения войны анализируют, что российское правительство быстро дало сигнал, что российские миротворческие силы не будут вмешиваться в военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, несмотря на предыдущие связи России с Арменией в сфере безопасности. На фоне этого люди в сети даже начали интересоваться, куда же делись "российские миротворцы".
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Что говорят в ISW о вероятном вмешательстве России в конфликт в Нагорном Карабахе
После начала Азербайджаном "антитеррористических мероприятий локального характера" у Путина таки выдали заявление. В частности, рупор диктатора Дмитрий Песков заявил, что российские военные находятся в контакте с официальными лицами Армении и Азербайджана "на самом высоком уровне".
В то же время российский представитель МИД Мария Захарова призвала "все стороны" остановить пролитие крови. По ее словам, якобы:
- так называемый "миротворческий контингент" в Нагорном Карабахе продолжает выполнять "возложенные на него задачи";
- трехсторонние российско-армяно-азербайджанские соглашения, подписанные в 2020 и 2022 годах, остаются "путем к миру".
В свою очередь из России прозвучало еще несколько заявлений. В частности:
- глава комитета госдумы России по обороне Андрей Картаполов сказал, что российские миротворцы "не имеют права применять оружие без прямой угрозы";
- связанный с Кремлем блогер сказал, что так называемые "миротворцы" не имеют никаких протоколов или правил о применении силы в Нагорном Карабахе, действуют только на основе "мирного соглашения" от ноября 2020 года;
- заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев и пропагандистка Маргарита Симоньян (как националистические, так и экстремистские голоса в российском правительстве) заявили, что Армения якобы переживает последствия своих недавних попыток присоединиться к Западу и дистанцироваться от России. Хотя аналитики добавили, что ведущие российские чиновники не пропагандировали это утверждение и сохраняли двусмысленные формулировки, которые "призывают к прекращению боевых действий".
Более того, некоторые российские провоенные блогеры заявили о поддержке "безопасности российского миротворческого контингента" в Нагорном Карабахе и сетовали на "ослабление влияния" России на Армению и Азербайджан.
Учитывая это, российские военные вряд ли отдадут приоритет миротворческим операциям в Нагорном Карабахе на фоне войны в Украине,
– заявили в ISW.
Кстати, Россия еще 19 сентября заявила, что "российские миротворцы", находящиеся в Нагорном Карабахе, не будут реагировать на операцию, пока им ничего не угрожает.
В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян также еще накануне, 19 сентября:
- созвал заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе;
- призвал "российских миротворцев" принять меры, чтобы прекратить "агрессию".
Коротко о ситуации в Нагорном Карабахе
- Нагорный Карабах является международно признанной территорией Азербайджана, где живут преимущественно армяне. Именно из-за этого Армения создала в Нагорном Карабахе "независимую республику", которую называет Арцах. Там действует непризнанное правительство, как и сама Нагорно-Карабахская Республика.
- Азербайджан заявил, что для остановки операции надо выполнить два условия: полностью вывести военных Вооруженных Сил Армении из Нагорного Карабаха, распустить режим в Степанакерте (столице Нагорного Карабаха). То есть незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься.
- В то же время Армения заявляет, что на территории Нагорного Карабаха нет армянских военных сил. На фоне операции Азербайджана в Армении начались масштабные митинги, на которых граждане массово выражают свое недовольство властями России.
- Кстати, Азербайджан поддерживает Турция. В частности, Реджеп Эрдоган на Генассамблее ООН сказал, что они поддерживают антитеррористическую операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе. Подробнее о том, что там происходит читайте в хронологии событий.