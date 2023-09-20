Аналитики американского Института изучения войны анализируют, что российское правительство быстро дало сигнал, что российские миротворческие силы не будут вмешиваться в военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, несмотря на предыдущие связи России с Арменией в сфере безопасности. На фоне этого люди в сети даже начали интересоваться, куда же делись "российские миротворцы".

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Что говорят в ISW о вероятном вмешательстве России в конфликт в Нагорном Карабахе

После начала Азербайджаном "антитеррористических мероприятий локального характера" у Путина таки выдали заявление. В частности, рупор диктатора Дмитрий Песков заявил, что российские военные находятся в контакте с официальными лицами Армении и Азербайджана "на самом высоком уровне".

В то же время российский представитель МИД Мария Захарова призвала "все стороны" остановить пролитие крови. По ее словам, якобы:

так называемый "миротворческий контингент" в Нагорном Карабахе продолжает выполнять "возложенные на него задачи";

трехсторонние российско-армяно-азербайджанские соглашения, подписанные в 2020 и 2022 годах, остаются "путем к миру".

В свою очередь из России прозвучало еще несколько заявлений. В частности:

глава комитета госдумы России по обороне Андрей Картаполов сказал, что российские миротворцы "не имеют права применять оружие без прямой угрозы";

связанный с Кремлем блогер сказал, что так называемые "миротворцы" не имеют никаких протоколов или правил о применении силы в Нагорном Карабахе, действуют только на основе "мирного соглашения" от ноября 2020 года;

заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев и пропагандистка Маргарита Симоньян (как националистические, так и экстремистские голоса в российском правительстве) заявили, что Армения якобы переживает последствия своих недавних попыток присоединиться к Западу и дистанцироваться от России. Хотя аналитики добавили, что ведущие российские чиновники не пропагандировали это утверждение и сохраняли двусмысленные формулировки, которые "призывают к прекращению боевых действий".

Более того, некоторые российские провоенные блогеры заявили о поддержке "безопасности российского миротворческого контингента" в Нагорном Карабахе и сетовали на "ослабление влияния" России на Армению и Азербайджан.

Учитывая это, российские военные вряд ли отдадут приоритет миротворческим операциям в Нагорном Карабахе на фоне войны в Украине,

– заявили в ISW.

Кстати, Россия еще 19 сентября заявила, что "российские миротворцы", находящиеся в Нагорном Карабахе, не будут реагировать на операцию, пока им ничего не угрожает.

В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян также еще накануне, 19 сентября:

созвал заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе;

призвал "российских миротворцев" принять меры, чтобы прекратить "агрессию".

Коротко о ситуации в Нагорном Карабахе