Нагорный Карабах, в котором 19 сентября снова начались активные боевые действия, в центре внимания. Там происходят события, которые могут повлечь за собой полную передачу контроля над регионом Азербайджану.

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Россия сливает Армению

Государство-агрессор буквально переобувается в воздухе. Ранее Россия всячески поддерживала Армению в ее конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах, но теперь произошло кое-что странное. Кремль устами Пескова признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Песков говорит, что претензии Армении в адрес России относительно невыполнения обязательств по безопасности в ситуации с Нагорным Карабахом безосновательны. Ведь после признания Ереваном Карабаха азербайджанской территорией Россия якобы не может вмешиваться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании границ Азербайджана на 1991 год. Это означает, что армянская сторона признала Карабах частью азербайджанской территории. Поэтому мы не принимаем упреки,

– сообщил он.

Также Песков уточнил, что де-юре Азербайджан проводит операцию на собственной территории, а российские "миротворцы" поддерживают контакты с армянами в Нагорном Карабахе – якобы эвакуируют гражданских.

Ранее секретарь Совбеза Армении обвинил Россию в том, что она "не защищает население Нагорного Карабаха". 19 сентября были сообщения о том, что "миротворцы" просто сбежали из Нагорного Карабаха. Впоследствии Россия сообщила, что они "круглосуточно мониторят ситуацию" и "фиксируют нарушение режима прекращения огня".

Обратите внимание! Вероятно, речь идет не о торжестве международного права. Есть мнение, что Россия стремится сменить власть в Армении на более выгодную для себя: в 2020 году после подписания невыгодного для страны мирного соглашения люди призывали премьера Пашиняна уйти в отставку. Некоторая напряженность между Кремлем и Арменией была еще до обострения конфликта в Нагорном Карабахе, а 19 сентября пропагандистка Маргарита Симоньян назвала Пашиняна Иудой.

Что делают российские "миротворцы" в Нагорном Карабахе

Согласно соглашению 2020 года, в регион должны войти российские миротворцы – две тысячи солдат на 5 лет. Это означало постоянное военное присутствие россиян в регионе и усилило позиции России. До подписания соглашения ситуация в Нагорном Карабахе была единственным замороженным конфликтом на территории постсоветских государств, где не были представлены российские войска.

Впрочем, россияне не были надежным союзником: Пашинян жаловался, что они не выполняют свои обязанности. "Миротворцы" должны были обеспечить беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору, который соединяет Армению и Нагорный Карабах, но не делали этого.

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Какая ситуация в регионе сейчас

Власти Нагорного Карабаха решили прекратить огонь. Там заявили, что оборонялись, однако Баку сумел взять под контроль ряд высот и стратегических транспортных развязок. Огонь прекращают с 13:00 20 сентября 2023 года. Что интересно, предложение о прекращении огня поступило якобы от российских миротворцев.

Также вооруженные формирования Нагорного Карабаха будут расформированы и разоружены и покинут территорию Азербайджана. Армения выведет свои войска, технику и оружие с территории Нагорного Карабаха, а тяжелое оружие и технику сдадут. Фактически непризнанный Нагорный Карабах капитулировал. В городе Евлах 21 сентября обсудят, что будет дальше с регионом.