В среду, 13 сентября, армянский премьер-министр Никол Пашинян с трибуны парламента констатировал, что Римский устав в его стране будет ратифицирован. По его словам, это якобы не имеет никакого отношения к отношениям с Россией.

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Армения будет обязываться выполнять решения Гааги

Как отметил глава правительства страны, ратификация соответствующего устава МУС необходима, прежде всего, для безопасности Армении. Однако стоит заметить, что Ереван не сможет использовать только тот "инструментал Гааги", который ему "по душе".

Римский устав будет полноценно ратифицирован, и он не имеет никакого отношения к российско-армянским отношениям. Это касается вопросов безопасности Армении,

– сообщил Пашинян.

В то же время эксперт национального и международного уголовного права Гюндуз Мамедов написал, что ратификация Арменией Римского устава может помочь Украине наказать российских военных, причастных к военным преступлениям.

Вражеские военные, совершавшие военные преступления, во время ротации на военные базы в Армении должны быть выданы Международному уголовному суду, Украине или любой другой стране, ведущей соответствующие расследования.

Обратите внимание! В ближайшей перспективе президент России Владимир Путин будет "невъездной" в Армению, как и в другие более 120 государств, обязавшихся выполнять решения Международного уголовного суда в Нидерландах. Этот орган выдал ордер на его арест из-за причастности к похищению украинских детей еще в марте 2023 года.

Вспомним, что еще 24 марта Конституционный суд Армении признал соответствующими главному закону страны обязательства Римского устава.