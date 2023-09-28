Соответствующий указ подписал так называемый "глава республики" Самвел Шахраманян. Такое решение приняли из-за "сложной военно-политической ситуации".
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Республики "Нагорный Карабах" больше не существует
После того как Азербайджан взял под свой контроль территории Нагорного Карабаха, так называемый "президент" подписал указ о прекращении существования непризнанной республики. В пояснении к документу назвали несколько причин такого решения, в частности, его приняли в связи с:
- "сложной военно-политической ситуацией",
- "исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренность, достигнутую посредством командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, в том числе – военнослужащих, которые сложили оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах Лачинским коридором".
"Президент" непризнанной республики подчеркнул, что такой указ также отвечает "действующему законодательству" – статье 93 Конституции Нагорного Карабаха.
Принято решение распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование,
– заявило "правительство".
Жителям Нагорного Карабаха посоветовали ознакомиться с программой реинтеграции, которую представил Азербайджан. Как объяснило "правительство", это необходимо для того, чтобы местные жители приняли решение, оставаться ли на территории Нагорного Карабаха.
Указ "президента" непризнанной республики вступил в силу после его публикации.
Переход Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана
- Минобороны Азербайджана утром 19 сентября 2023 года сообщило о начале антитеррористической операции в регионе. Такие меры объяснили тем, что Армения якобы постоянно нарушала условия прекращения огня и провоцировала ситуацию на границе.
- В Азербайджане подчеркнули, что прекратят антитеррористическую операцию только при 2 условиях: полный вывод военных Вооруженных Сил Армении из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.
- Вечером 19 сентября власти Степанакерта обратились к Азербайджану с предложением остановить огонь и начать переговоры. Впрочем, в Баку заявили, что будут продолжать операцию, пока не будут выполнены все требования.
- На следующий день, 20 сентября, Армения капитулировала – Нагорный Карабах согласился с условиями Азербайджана и прекратил огонь. Таким образом Баку взял под контроль территории непризнанной республики.
- Вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе за сутки выполнили все поставленные задачи, а военные страны "за короткое время по всем направлениям добились значительных военных успехов". Он подчеркнул, что теперь Азербайджан восстановил территориальную целостность.