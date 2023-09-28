Соответствующий указ подписал так называемый "глава республики" Самвел Шахраманян. Такое решение приняли из-за "сложной военно-политической ситуации".

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После того как Азербайджан взял под свой контроль территории Нагорного Карабаха, так называемый "президент" подписал указ о прекращении существования непризнанной республики. В пояснении к документу назвали несколько причин такого решения, в частности, его приняли в связи с:

"сложной военно-политической ситуацией",

"исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренность, достигнутую посредством командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, в том числе – военнослужащих, которые сложили оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах Лачинским коридором".

"Президент" непризнанной республики подчеркнул, что такой указ также отвечает "действующему законодательству" – статье 93 Конституции Нагорного Карабаха.

Принято решение распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование,

– заявило "правительство".

Жителям Нагорного Карабаха посоветовали ознакомиться с программой реинтеграции, которую представил Азербайджан. Как объяснило "правительство", это необходимо для того, чтобы местные жители приняли решение, оставаться ли на территории Нагорного Карабаха.

Указ "президента" непризнанной республики вступил в силу после его публикации.

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