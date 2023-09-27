Большинство населения Нагорного Карабаха составляют этнические армяне. После того, как регион оказался под контролем Азербайджана, они начали массово покидать собственные дома.

Смотрите также Взрыв на бензохранилище в Карабахе: количество погибших возросло до 68, сотни человек пропали без вести

Треть населения уехала

Так, известно, что состоянием на 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек. Такую цифру назвала спикер премьер-министра Армении Назели Багдасарян. В 2015 году в регионе проживало около 145 тысяч человек, почти все – армяне.

Они начали покидать Нагорный Карабах еще 24 – 25 сентября. Таким образом, за три дня регион оставила треть всего населения.

Армяне едут с Нагорного Карабаха / Фото Maxar

В Армении заявили, что готовы принять тех, кто покинул Нагорный Карабах. По словам Багдасарян, только 10% беженцев воспользовались государственной поддержкой.

Конфликт в Нагорном Карабахе 19 – 20 сентября: что известно

  • 19 сентября Азербайждан сообщил о начале антитеррористической операции в регионе. Там заявили, что прекратят огонь только в случае капитуляции режима в Степанакерте, вывода армянских вооруженных сил из Нагорного Карабаха и ликвидации незаконных вооруженных формирований.
  • В свою очередь премьер Армении заявил, что действия Азербайджана направлены на геноцид армян в Нагорном Карабахе.
  • Россия, чьи "миротворцы" находились в регионе, заявила, что она не будет вмешиваться в конфликт.
  • В Нагорном Карабахе сообщили о около 200 погибших и 400 раненых, а в Азербайджане заявили о гибели 192 военнослужащих во время антитеррористических мероприятий.