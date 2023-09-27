Большинство населения Нагорного Карабаха составляют этнические армяне. После того, как регион оказался под контролем Азербайджана, они начали массово покидать собственные дома.

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Треть населения уехала

Так, известно, что состоянием на 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек. Такую цифру назвала спикер премьер-министра Армении Назели Багдасарян. В 2015 году в регионе проживало около 145 тысяч человек, почти все – армяне.

Они начали покидать Нагорный Карабах еще 24 – 25 сентября. Таким образом, за три дня регион оставила треть всего населения.

Армяне едут с Нагорного Карабаха / Фото Maxar

В Армении заявили, что готовы принять тех, кто покинул Нагорный Карабах. По словам Багдасарян, только 10% беженцев воспользовались государственной поддержкой.

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