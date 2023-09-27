Більшість населення Нагірного Карабаху становлять етнічні вірмени. Після того, як регіон опинився під контролем Азербайджану, вони почали масово покидати власні домівки.
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Третина населення виїхала
Так, відомо, що станом на 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей. Таку цифру назвала речниця прем’єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян. У 2015 році у регіоні проживало близько 145 тисяч жителів, майже усі – вірмени.
Вони почали залишати Нагірний Карабах ще 24 – 25 вересня. У такий спосіб за три дні регіон покинула третина всього населення.
Вірмени їдуть з Нагірного Карабаху / Фото Maxar
У Вірменії заявили, що готові прийняти тих, хто покинув Нагірний Карабах. За словами Багдасарян, наразі лише 10% біженців скористалися державною підтримкою.
Конфлікт у Нагірному Карабаху 19 – 20 вересня: що відомо
- 19 вересня Азербайждан повідомив про початок антитерористичної операції в регіоні. Там заявили, що припинять вогонь лише у разі капітуляції режиму у Степанакерті, виведення вірменських збройних сил з Нагірного Карабаху та ліквідації незаконних збройних формувань.
- Своєю чергою прем'єр Вірменії заявив, що дії Азербайджану спрямовані на геноцид вірменів у Нагірному Карабаху.
- Росія, чиї "миротворці" перебували в регіоні, заявила, що вона не втручатиметься у конфлікт.
- У Нагірному Карабаху повідомили про близько 200 загиблих та 400 поранених, а у Азербайджані заявили про загибель 192 військовослужбовців під час антитерористичних заходів.