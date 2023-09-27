Більшість населення Нагірного Карабаху становлять етнічні вірмени. Після того, як регіон опинився під контролем Азербайджану, вони почали масово покидати власні домівки.

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Третина населення виїхала

Так, відомо, що станом на 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей. Таку цифру назвала речниця прем’єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян. У 2015 році у регіоні проживало близько 145 тисяч жителів, майже усі – вірмени.

Вони почали залишати Нагірний Карабах ще 24 – 25 вересня. У такий спосіб за три дні регіон покинула третина всього населення.

Вірмени їдуть з Нагірного Карабаху / Фото Maxar

У Вірменії заявили, що готові прийняти тих, хто покинув Нагірний Карабах. За словами Багдасарян, наразі лише 10% біженців скористалися державною підтримкою.

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