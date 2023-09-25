Після завершення "антитерористичної операції" Азербайджану, 120 тисяч місцевих жителів заявили про намір покинути Нагірний Карабах. Влада Вірменії готова прийняти карабаських вірмен.
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Вибух на заправці в Ханкенді
На заправці в Степанкерті (Ханкенді), що у Нагірному Карабасі, пролунав потужний вибух – відомо, що спалахнула цистерна з паливом на одній з АЗС. Місцеві передають, що у цей час там перебувало безліч людей. Вони заправляли авто, щоб покинути Нагірний Карабах.
Попередньо об'єм резервуара, що вибухнув, становить 100 тонн. Очевидці повідомляють про багатьох постраждалих – з їх слів кількість жертв досягає 200. Наразі їх з опіками доставляють у районні лікарні.
Про причину та наслідки масштабного вибуху наразі інформації немає. Точна кількість жертв уточнюється.
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- 19 вересня Азербайджан оголосив про проведення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабасі. Це міжнародно визнана азербайджанська територія, яку Баку не контролював. За підтримки вірменських сил у 90-х там оголосили так звану "Нагірно-Карабаську республіку".
- Операція завершилася дуже швидко – 20 вересня так звана "влада" заявила, що виведе свої війська з Нагірного Карабаху. Президент Азербайджану заявив про відновлення суверенітету країни.
- Голови невизнаної республіки зазначили, що понад 120 тисяч етнічних вірмен Нагірного Карабаху виїдуть до Вірменії, оскільки вони не хочуть жити в складі Азербайджану. Всі, хто висловить бажання виїхати можуть зробити це під супроводом російських "миротворців".