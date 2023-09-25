Після завершення "антитерористичної операції" Азербайджану, 120 тисяч місцевих жителів заявили про намір покинути Нагірний Карабах. Влада Вірменії готова прийняти карабаських вірмен.

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Вибух на заправці в Ханкенді

На заправці в Степанкерті (Ханкенді), що у Нагірному Карабасі, пролунав потужний вибух – відомо, що спалахнула цистерна з паливом на одній з АЗС. Місцеві передають, що у цей час там перебувало безліч людей. Вони заправляли авто, щоб покинути Нагірний Карабах.

Попередньо об'єм резервуара, що вибухнув, становить 100 тонн. Очевидці повідомляють про багатьох постраждалих – з їх слів кількість жертв досягає 200. Наразі їх з опіками доставляють у районні лікарні.

Зверніть увагу! У радянські часи місто називали Степанакерт, однак влада Азербайджану у 1991 році взяла стару назву – до 1923 року воно мало назву Ханкенді. Місцеві мешканці Нагірного Карабаху та влада Вірменії не визнали перейменування й досі користуються назвою Степанакерт.

Про причину та наслідки масштабного вибуху наразі інформації немає. Точна кількість жертв уточнюється.

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