После завершения "антитеррористической операции" Азербайджана, 120 тысяч местных жителей заявили о намерение покинуть Нагорный Карабах. Власти Армении готовы принять карабахских армян.

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Взрыв на заправке в Ханкенди

На заправке в Степанкерте (Ханкенди) в Нагорном Карабахе раздался мощный взрыв – известно, что вспыхнула цистерна с топливом на одной из АЗС. Местные передают, что в это время там находилось множество людей. Они заправляли авто, чтобы покинуть Нагорный Карабах.

Предварительно взорвавшийся резервуар составляет 100 тонн. Очевидцы сообщают о многих пострадавших – по их словам, количество жертв достигает 200. Сейчас их с ожогами доставляют в районные больницы.

Обратите внимание! В советские времена город называли Степанакерт, однако власти Азербайджана в 1991 году взяли старое название – до 1923 года он назывался Ханкенди. Местные жители Нагорного Карабаха и власти Армении не признали переименования до сих пор пользуются названием Степанакерт.

О причине и последствиях масштабного взрыва пока информации нет. Точное количество жертв уточняется.

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