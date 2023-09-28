Варданяна задержали 28 сентября азербайджанские пограничники. Это произошло на границе, когда мужчина пытался выехать в Горис Сюникской области Армении. Об этом сообщила его супруга Вероника Зонабенд, информирует 24 Канал.
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Задержан Рубен Варданян
Сегодня утром мой муж Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе во время попытки покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации,
– заявила Зонабенд.
Позже государственная пограничная служба Азербайджана подтвердила, что задержала миллиардера на пограничном пункте пропуска "Лачин". Мужчина направлялся из Азербайджана в сторону Армении.
Он был доставлен в Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого реагирования пограничной службы.
В итоге Варданяну объявили обвинения в финансировании терроризма.
"На основании собранных доказательств Варданяну Рубену Карленовичу, 1968 года рождения, который является гражданином Республики Армения, предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований и групп) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджанской Республики", – сообщила пограничная служба.
Варданяна задержали: смотрите видео
Суд арестовал Варданяна
Позже стало известно, что суд арестовал на 4 месяца Рубена Варданяна.
Что известно о Варданяне
- Варданян находится в списке украинского "Миротворца" как пособник российских террористов, соучастник преступлений российских властей против Украины и ее граждан.
- В сентябре 2022 года он объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах.
- В октябре Варданян возглавил правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
- Он покинул пост в феврале 2023 года.
Нагорный Карабах – все
Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает свое существование. До 1 января 2024 года все "государственные учреждения и организации" должны быть распущены. Соответствующий указ подписал так называемый "председатель республики" Самвел Шахраманян. Такое решение приняли из-за "сложной военно-политической ситуации".