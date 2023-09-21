Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что на территории этой страны есть российская военная база. К слову, масштабные митинги начались в Армении 19 сентября.

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По словам Шейтельмана, премьер страны Никол Пашинян намекнул, что базу России на территории Армении закрывают. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия навсегда в Армении. Мол, что у армян не будут спрашивать – хотят они российскую базу на территории их страны или нет.

"Вокруг этого будет политический конфликт – выгонять российскую базу или Россия все-таки сможет её удержать внутри Армении", – сказал политтехнолог.

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Может ли к власти в Армении прийти пророссийский политик

Никол Пашинян пришел к власти в результате проевропейской площади. При этом он проиграл войну Азербайджану в 2020 году. Тогда в стране были митинги с требованием, чтобы он ушел в отставку. Однако Пашинян провел досрочные открытые выборы в парламент и снова выиграл, несмотря на поражение в войне.

Михаил Шейтельман рассказал, что в Нагорный Карабах россияне заслали Рубена Варданяна. Это российский миллиардер армянского происхождения. Он потенциальный претендент на пост премьер-министра Армении.

Сначала его поставили "премьером" Нагорного Карабаха. Однако затем убрали с должности по требованию Азербайджана. Мол, все понимали, что это российский агент, и что Россия может сделать его премьером Армении благодаря большим деньгам. А Азербайджану это не хотелось.

Это возможно все еще. Рубен Варданян сейчас находится в Карабахе (Нагорном Карабахе – 24 Канал). Это главная угроза, что Армения станет Россией,

– отметил политтехнолог.

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