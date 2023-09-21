Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что на территории этой страны есть российская военная база. К слову, масштабные митинги начались в Армении 19 сентября.
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По словам Шейтельмана, премьер страны Никол Пашинян намекнул, что базу России на территории Армении закрывают. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия навсегда в Армении. Мол, что у армян не будут спрашивать – хотят они российскую базу на территории их страны или нет.
"Вокруг этого будет политический конфликт – выгонять российскую базу или Россия все-таки сможет её удержать внутри Армении", – сказал политтехнолог.
Какая угроза Армении: смотрите видео
Может ли к власти в Армении прийти пророссийский политик
Никол Пашинян пришел к власти в результате проевропейской площади. При этом он проиграл войну Азербайджану в 2020 году. Тогда в стране были митинги с требованием, чтобы он ушел в отставку. Однако Пашинян провел досрочные открытые выборы в парламент и снова выиграл, несмотря на поражение в войне.
Михаил Шейтельман рассказал, что в Нагорный Карабах россияне заслали Рубена Варданяна. Это российский миллиардер армянского происхождения. Он потенциальный претендент на пост премьер-министра Армении.
Сначала его поставили "премьером" Нагорного Карабаха. Однако затем убрали с должности по требованию Азербайджана. Мол, все понимали, что это российский агент, и что Россия может сделать его премьером Армении благодаря большим деньгам. А Азербайджану это не хотелось.
Это возможно все еще. Рубен Варданян сейчас находится в Карабахе (Нагорном Карабахе – 24 Канал). Это главная угроза, что Армения станет Россией,
– отметил политтехнолог.
Что происходит в Нагорном Карабахе: главное
- Азербайджан 19 сентября объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористической операции". На этой территории проживает большинство армян, однако это часть Азербайджана. Официально Баку её не контролировал.
- Власти Армении заявляли, что не будут участвовать в боевых действиях. Поэтому в стране 19 сентября вспыхнули масштабные митинги. Люди вышли на антиправительственные протесты. Протестующие потребовали отставки премьер-министра Николы Пашиняна после отказа вмешаться в ситуацию. Он заявил, что страна не будет делать "никаких необдуманных действий". Отдельно митингующие выступали против российских властей. Мол, Россия не предупредила Армению о планах Азербайджана.
- 20 сентября "власть" Нагорного Карабаха приняла предложение о прекращении огня от Азербайджана. Так "армию" Нагорного Карабаха расформируют, а незаконные вооруженные формирования оставят свои позиции. Договорились, что Армения выведет свои войска, технику и оружие с данной местности.
- Азербайджан заявил о восстановление суверенитета в непризнанном Нагорном Карабахе. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что за сутки "антитеррористические мероприятия" Азербайджана выполнили все поставленные задачи. Алиев отметил, что значительная часть армии, которую разместила Армения на территории его страны, и до сих пор не вывела, несмотря на обязательства, полностью уничтожена.
- После заявления Азербайджана в Армении вечером 20 сентября начались митинги со столкновениями. Протестующие начали рвать российские паспорта и выкрикивать антироссийские лозунги.