На митинге под зданием правительства начались столкновения протестующих и полиции, пишет 24 Канал. По сообщению местных СМИ, инициаторами выступили протестующие.

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Митингующие рвут российские паспорта

Протестующие швыряли в милицию камни, пластиковые бутылки и яйца. Полиция приступила к задержанию. Митингующие рвут российские паспорта и выкрикивают лозунги против России.

Полицейские у правительства в Ереване предупреждают демонстрантов о применении спецсредств.

Столкновения во время протестов в Ереване: смотрите видео

Тысячи армян собрались на митинг перед посольством России в Ереване.

"Из-за вас погибли наши дети, но мы не будем убивать ваших...но и простить это не сможем...Будь ты проклята империя зла", – сказал один из протестующих.

В Армении хотят инициировать импичмент Пашиняну

Армянская оппозиция собрала митинг у здания правительства в поддержку непризнанного Нагорного Карабаха и с требованием смены власти.

Как сообщает "Радио Азатутут", оппозиционные партии сначала заявили о создании национального комитета, который возглавит движение за смену власти в Армении, а также разработали "план действий" для этого, который в частности предусматривает инициирование импичмента премьера Никола Пашиняна.

Параллельно проходят акции протеста под посольством России в Армении, участники которых обвиняют Москву в "измене" из-за невмешательства после начала "антитеррористической операции" Азербайджана в Карабахе.

Почему в Армении протесты