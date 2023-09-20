На митинге под зданием правительства начались столкновения протестующих и полиции, пишет 24 Канал. По сообщению местных СМИ, инициаторами выступили протестующие.
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Митингующие рвут российские паспорта
Протестующие швыряли в милицию камни, пластиковые бутылки и яйца. Полиция приступила к задержанию. Митингующие рвут российские паспорта и выкрикивают лозунги против России.
Полицейские у правительства в Ереване предупреждают демонстрантов о применении спецсредств.
Столкновения во время протестов в Ереване: смотрите видео
Тысячи армян собрались на митинг перед посольством России в Ереване.
"Из-за вас погибли наши дети, но мы не будем убивать ваших...но и простить это не сможем...Будь ты проклята империя зла", – сказал один из протестующих.
В Армении хотят инициировать импичмент Пашиняну
Армянская оппозиция собрала митинг у здания правительства в поддержку непризнанного Нагорного Карабаха и с требованием смены власти.
Как сообщает "Радио Азатутут", оппозиционные партии сначала заявили о создании национального комитета, который возглавит движение за смену власти в Армении, а также разработали "план действий" для этого, который в частности предусматривает инициирование импичмента премьера Никола Пашиняна.
Параллельно проходят акции протеста под посольством России в Армении, участники которых обвиняют Москву в "измене" из-за невмешательства после начала "антитеррористической операции" Азербайджана в Карабахе.
Почему в Армении протесты
- Протесты в Армении продолжаются второй день подряд. Они начались после того, как премьер-министр Никол Пашиняна отказался вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе.
- До этого Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе, которая завершилась 20 сентября. Азербайджан заявил о восстановлении суверенитета.
- Накануне во время митингов протестующие выражали недовольство российскими властями, которые не предупредили Армению о планах Азербайджана.
- Днем 20 сентября в центре Еревана участники акций протеста перекрыли несколько улиц у здания правительства.