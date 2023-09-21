Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що на території цієї країни є російська військова база. До слова, масштабні мітинги почалися у Вірменії 19 вересня.

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За словами Шейтельмана, прем'єр країни Нікол Пашинян натякнув, що базу Росії на території Вірменії закривають. Натомість прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія назавжди у Вірменії. Мовляв, що у вірмен не запитуватимуть – хочуть вони російську базу на території їхньої країни чи ні.

"Довкола цього буде політичний конфлікт – виганяти російську базу чи Росія все-таки зможе її утримати всередині Вірменії", – сказав політтехнолог.

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Чи може до влади у Вірменії прийти проросійський політик

Нікол Пашинян прийшов до влади у результаті проєвропейського майдану. При цьому, він програв війну Азербайджану у 2020 році. Тоді у країні були мітинги з вимогою, щоби він пішов у відставку. Однак, Пашинян провів дострокові відкриті вибори до парламенту й знову виграв, попри поразку у війні.

Михайло Шейтельман розповів, що у Нагірний Карабах росіяни заслали Рубена Варданяна. Це російський мільярдер вірменського походження. Він потенційний претендент на пост прем'єр-міністра Вірменії.

Спочатку його поставили "прем'єром" Нагірного Карабаху. Однак потім прибрали з посади на вимогу Азербайджану. Мовляв, усі розуміли, що це російський агент, і що Росія може зробити його прем'єром Вірменії завдяки великим грошам. А це Азербайджану не хотілося.

Це можливо досі. Рубен Варданян нині перебуває у Карабаху (Нагірному Карабаху – 24 Канал). Це головна загроза, що Вірменія стане Росією,

– зауважив політтехнолог.

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