Для Путина есть риск быть арестованным в Армении, которая ратифицировала Римский устав, практически сразу после того, как Нагорный Карабах вернулся в Азербайджан. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, добавив, что визит Путина в эту страну вряд ли состоится.

Читайте также 2-дневная война и быстрая капитуляция Армении: как Азербайджан возвращает Нагорный Карабах

Арестуют ли Путина в Армении

Из Нагорного Карабаха сбежало почти 100 тысяч армян, боявшихся этнических чисток и массового убийства на территории мусульманского Азербайджана. Однако этого не произошло и некоторые даже успел вывезти свои материальные ценности. Комиссия ООН, которая туда ездившая, также констатировала, что разрушений и убийств нет, поэтому в этом плане все спокойно.

Относительно ареста Путина на территории Армении, Сергей Жирнов отметил, что во время государственных визитов президентский иммунитет потенциально действует. Сторона, принимающая других лидеров, обеспечивает их безопасность на своей территории. Если есть сомнения в этом, то такой визит даже не происходит. Например, у Путина были сомнения относительно ЮАР и Турции, поэтому он туда не поехал.

Я думаю, что в Армению он тоже больше никогда не поедет. Это взрывоопасное место и не факт, что его приезд решит что-нибудь в лучшую сторону для России. К тому же у Армении сейчас очень мало доверия к России, поэтому этот вопрос снимается автоматически,

– рассказал Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России предположил, поедет ли Путин в Армению: смотрите видео

Откроет ли Россия новый фронт

По мнению Жирнова, такая вероятность очень мала. Если бы Путин этого хотел, то открыл бы фронт еще в Нагорном Карабахе, ведь там были российские военные. Однако они только разделяли армян и азербайджанцев, следили за тем, чтобы все было спокойно, но когда азербайджанцы ударили по военным целям, россияне ничего не могли сделать.

У Путина нет сил ни на что больше, кроме Украины. У него даже для Украины уже нет сил. Стоит напомнить, что эта якобы "вторая армия мира" находится в обороне уже почти год,

– подчеркнул Жирнов.

Хотя россияне пытались наступать в некоторых местах, но украинское контрнаступление заставило их только отбиваться. Однако даже на это стране-агрессору не хватает сил, поэтому она вряд ли завязнет еще в каком-нибудь конфликте. Хотя такие выводы можно делать, размышляя рационально, а Путин постоянно доказывает, что таким человеком он не является.

Будь Путин рациональным человеком, то никогда бы не начал войну в Украине, потому что это абсолютно иррациональная вещь. А с военной точки зрения – бессмысленная, неподготовленная и бесперспективная, но он же ее не останавливает,

– заметил Жирнов.

Армения ратифицировала Римский устав: что это значит